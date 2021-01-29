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Dünya

Beyaz Saray, Pakistan mahkemesinin ABD'li gazetecinin cinayeti davasının sanıklarını salıvermesine tepki gösterdi

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Pakistan'da Yargıtay'ın gazeteci Pearl'ün öldürülmesine ilişkin davada, 4 sanığın salıverilmesine hükmetmesine tepki göstererek sanıkların tutuklanması için Pakistan hükümetini başka hukuksal opsiyonlar aramaya çağırdı.

Dildar Baykan   | 29.01.2021
Beyaz Saray, Pakistan mahkemesinin ABD'li gazetecinin cinayeti davasının sanıklarını salıvermesine tepki gösterdi

Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pakistan'ın Wall Street Journal Muhabiri Daniel Pearl cinayetinin sanıklarının salıverilmesine ilişkin kararına tepki gösteren Psaki, "Pakistan'ın daha önce bu sanıkları yaptıklarından sorumlu tutmak için attığı adımların farkındayız. Ancak Pakistan hükümetini hızlı bir şekilde hukuki opsiyonlarını incelemeye davet ediyoruz. Bu opsiyonlar arasında, ABD'ye bir ABD vatandaşı gazetecinin vahşice katledilmesi konusunda yargılama hakkı verilmesi de olmalıdır." ifadesini kullandı.

Psaki, Pearl'ün katillerinin hesap vermesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydederek Dışişleri Bakanlığının da ilerleyen saatlerde bu konuda bir açıklama yapacağı bilgisini paylaştı.

Psaki'den "silah satışlarını gözden geçiriyoruz" mesajı

Biden yönetiminin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 satışını askıya alma kararına ilişkin ise Psaki, "Son dönemde birçok silah satışını durdurduk. Çünkü bu satışların, Yemen'deki iç savaşın bitirilmesi de dahil bizim stratejik hedeflerimizi karşılayıp karşılamadığını inceliyoruz." ifadesini kulandı.

BAE'ye silah satışına yönelik incelemelerinin sürdüğünü belirten Psaki, İsrail ile Bahreyn ve BAE arasında imzalanan Abraham Anlaşmalarının kapsamına da yeniden baktıklarına aktardı.

Psaki, eski Başkan Donald Trump yönetiminin Küba'ya getirdiği kısıtlamaları da yeniden gözden geçireceklerini sözlerine ekledi.

ABD'li gazeteci Pearl, 2002'de kaçırılmıştı

Wall Street Journal gazetesi muhabiri Pearl, 23 Ocak 2002'de Pakistan’ın Karaçi kentinde kaçırılmıştı. İnternette Pearl'ün öldürüldüğünü gösteren bir video yayınlanması üzerine gözaltına alınan Ahmed Ömer Said Şeyh ve diğer üç şüpheli, gazetecinin kaçırılması ve öldürülmesinde rolleri olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Pakistan mahkemesi, 15 Temmuz 2002'de Şeyh'e ölüm cezası, diğer üç sanığa ise cinayetteki rolleri nedeniyle ömür boyu hapis cezası vermişti. Sanıklar, mahkeme kararına itiraz ederek temyize başvurmuştu.

ABD'nin başkenti Washington'daki Georgetown Üniversitesinin 2011'de hazırladığı soruşturma raporunda, Şeyh ve diğer üç sanığın, bu davada yanlışlıkla mahkum edildiği öne sürülmüştü.

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