Euro
9.75
Dolar
8.10
BIST 100
1,377.23
Altın
1,771.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Beyaz Saray: Navalnıy ölürse Rusya hükümeti için sonuçları olur

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Rusya'da tutuklu muhalif Navalnıy'ın sağlık durumuna ilişkin, "Navalnıy ölürse bunun Rusya hükümeti için sonuçları olur." dedi.

Dildar Baykan   | 19.04.2021
Beyaz Saray: Navalnıy ölürse Rusya hükümeti için sonuçları olur Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya'da bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesi gerekçesiyle açlık grevine başlayan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'nın hastaneye sevk edileceği haberlerine ilişkin yorumda bulundu.

Navalnıy'ın durumuna ilişkin endişelerini Rusya ile her düzeydeki iletişimde dile getirdiklerini aktaran Psaki, Navalnıy'ın zehirlenmesine ilişkin de yaptırım getirdiklerini anımsattı.

Psaki, "Rus hükümetinin gözetimi altında Navalnıy'a bir şey olursa bunun sorumlusu Rusya olur ve uluslararası toplum bunun hesabını sorar." ifadesini kullandı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın dün yaptığı açıklamada, ABD'nin atacağı adımları çok açık etmek istemediğini söylediğini aktaran Psaki, "Ancak, Navalnıy ölürse, bunun Rusya hükümeti için sonuçları olur. Adım atma hakkımızı saklı tutuyoruz. Ancak Navalnıy'ın salıverilmesi ve insani muameleye tabi tutulması için çağrılarımızı sürdüreceğiz." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İspanya'da Kovid-19 vakalarında artış sürüyor
Kovid-19'dan 48 bin 947 kişinin tedavisi/karantinası tamamlandı, 341 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de son 224 günün en düşük Kovid-19 kaynaklı can kaybı görüldü
ABD'de Kovid-19 aşı uygulaması 16 yaş ve üzeri herkesi kapsayacak şekilde genişletildi

Benzer haberler

'Fransa Ruanda'da öngörülebilir bir soykırıma imkan tanıdı'

'Fransa Ruanda'da öngörülebilir bir soykırıma imkan tanıdı'

Beyaz Saray: Navalnıy ölürse Rusya hükümeti için sonuçları olur

ABD'de Biden yönetimi göçmenlere yönelik terimlerde değişikliğe gitti

ABD'de Kovid-19 aşı uygulaması 16 yaş ve üzeri herkesi kapsayacak şekilde genişletildi

ABD'de Kovid-19 aşı uygulaması 16 yaş ve üzeri herkesi kapsayacak şekilde genişletildi
George Floyd davasının görüldüğü Minneapolis'te güvenlik önlemleri artırıldı

George Floyd davasının görüldüğü Minneapolis'te güvenlik önlemleri artırıldı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 567 bin 216'ya yükseldi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 567 bin 216'ya yükseldi