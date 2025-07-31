Beyaz Saray, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini belirtti
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini bildirdi.
Washington
Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, tarifelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Tarifelere ilişkin 17 ülkeye mektup gönderdiklerini belirten Leavitt, anlaşma yapmamış ya da mektup almamış olan diğer ülkelerin bu gece yarısına kadar ABD yönetiminden haber alacağını söyledi.
Leavitt, "1 Ağustos'ta karşılıklılık esasına dayanan tarife oranları yürürlüğe girecek." dedi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Tarife gelirlerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden bu yana 150 milyar doları aştığını dile getiren Leavitt, bunun, haziranda bütçe fazlası elde edilmesini sağladığına dikkati çekti.
Leavitt, bu gelirlerin yarından itibaren yeni karşılıklı tarife oranlarının yürürlüğe girmesiyle daha da artacağını ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.