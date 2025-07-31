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Dünya

Beyaz Saray, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini belirtti

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Dilara Zengin Okay  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Beyaz Saray, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini belirtti

Washington

Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, tarifelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tarifelere ilişkin 17 ülkeye mektup gönderdiklerini belirten Leavitt, anlaşma yapmamış ya da mektup almamış olan diğer ülkelerin bu gece yarısına kadar ABD yönetiminden haber alacağını söyledi.

Leavitt, "1 Ağustos'ta karşılıklılık esasına dayanan tarife oranları yürürlüğe girecek." dedi.

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Tarife gelirlerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden bu yana 150 milyar doları aştığını dile getiren Leavitt, bunun, haziranda bütçe fazlası elde edilmesini sağladığına dikkati çekti.

Leavitt, bu gelirlerin yarından itibaren yeni karşılıklı tarife oranlarının yürürlüğe girmesiyle daha da artacağını ifade etti.

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