ABD Başkanı Trump, Meksika'ya uygulanan mevcut tarifelerin 90 gün süreyle uzatıldığını duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ile yürürlükte olan tarifelerin 90 gün süreyle aynı şekilde uygulanması ve bu süreçte yeni bir anlaşmanın imzalanması amacıyla görüşmelerin sürdürülmesi konusunda anlaşıldığını duyurdu.
Washington
Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile "çok başarılı" geçen bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.
- Trump'ın Hindistan'a yönelik tarife söylemiyle Yeni Delhi-Washington ilişkilerinin seyri mercek altında
- ABD Başkanı Trump, Hindistan'a yüzde 25 tarife uygulanacağını söyledi
- ABD Başkanı Trump, 7 yeni ülkeye yönelik tarife mektuplarını paylaştı
Meksika ile anlaşmanın karmaşıklığının, sınır sorunları ve varlıkları nedeniyle diğer ülkelerinkinden biraz farklı olduğuna işaret eden Trump, "Son kısa süre için yaptığımız anlaşmanın aynısını 90 gün süreyle uzatma konusunda anlaştık. Meksika, yüzde 25 fentanil tarifesi, yüzde 25 otomobil tarifesi ve yüzde 50 çelik, alüminyum ve bakır tarifesi ödemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Trump, Meksika'nın çok sayıdaki tarife dışı ticaret engellerini derhal kaldırmayı da kabul ettiğini aktararak, gelecek 90 gün boyunca Meksika ile görüşeceklerini ve bu süre zarfında bir ticaret anlaşması imzalamayı hedeflediklerini kaydetti.
ABD Başkanı Trump, uyuşturucu, uyuşturucu dağıtımı ve yasadışı göç dahil olmak üzere güvenliğin tüm yönleriyle ilgili olarak sınırda iş birliğinin devam edeceğini vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.