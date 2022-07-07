Dolar
17.27
Euro
17.55
Altın
1,739.56
ETH/USDT
1,227.80
BTC/USDT
20,971.00
BIST 100
2,425.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Beyaz Saray: Johnson'ın istifası Ukrayna'ya desteği etkilemeyecek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın istifasının Ukrayna'ya yardımları etkilemeyeceğini söyledi.

Dildar Baykan Atalay   | 07.07.2022
Beyaz Saray: Johnson'ın istifası Ukrayna'ya desteği etkilemeyecek

Washington

Kirby, Fox News'e verdiği röportajda Johnson'ın bugün partisinin liderliğinden istifa etmesini değerlendirdi.

Ukrayna'ya yardımların, hükümetlerin başında kim olduğuna bakılmaksızın yapıldığına işaret eden Kirby, "NATO ve G7'deki her lider, Ukrayna'ya verebildikleri müddetçe yardım verme sözü verdi." dedi.

Johnson, istifa baskısı altındaydı

Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da Kovid-19 salgını sırasında karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlenmesi nedeniyle eleştiri ve istifa baskısı altındaydı.

Bu partilerden biri nedeniyle para cezası da alan Johnson, kendi partisinin bazı milletvekilleri ve muhalefet tarafından parlamentoya yalan söylemekle suçlanmıştı.

Johnson'a yönelik son eleştirilerin odağında ise Muhafazakar Parti milletvekili ve partinin grup yöneticisi Chris Pincher'a yönelik taciz suçlamalarından haberdar olmasına rağmen, Pincher'a partide görev vermesi yer alıyordu.

Bakanların istifalarından hemen önce Johnson, Pincher'a verdiği görev nedeniyle özür dilemiş, büyük pişmanlık duyduğunu dile getirmişti.

Johnson, hem partisi hem de muhalefetten gelen istifa çağrılarına rağmen dün görevine devam edeceğini açıklasa da bugün partisinin liderliğinden istifa etti. Johnson, başbakanlık görevini yeni bir lider seçilene kadar sürdürecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul trafiğinde bayram tatili öncesinde yoğunluk yaşanıyor
Fatma Girik'in vasiyetnamesi için iptal davası açıldı
İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu
Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu

Benzer haberler

Beyaz Saray: Johnson'ın istifası Ukrayna'ya desteği etkilemeyecek

Beyaz Saray: Johnson'ın istifası Ukrayna'ya desteği etkilemeyecek

İngiltere'de hükümetten istifa edenlerin sayısı 50'yi geçti

İngiltere Başbakanı Johnson'ın istifa edeceği açıklandı

İngiltere Başbakanı Johnson istifa çağrılarını reddetti

İngiltere Başbakanı Johnson istifa çağrılarını reddetti
İngiliz hükümetinden İskoçya'nın ikinci bağımsızlık referandumuna izin çıkmadı

İngiliz hükümetinden İskoçya'nın ikinci bağımsızlık referandumuna izin çıkmadı
İstifa baskısı altındaki İngiltere Başbakanı Johnson görevine devam edeceğini söyledi

İstifa baskısı altındaki İngiltere Başbakanı Johnson görevine devam edeceğini söyledi