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Dünya

Beyaz Saray, Çinli hackerların bir Amerikan telekom firmasını daha hedef aldığını açıkladı

Beyaz Saray, Çinli hacklerların bir Amerikan telekom firmasına daha siber saldırı düzenlediğini bildirdi.

Hakan Çopur  | 28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
Beyaz Saray, Çinli hackerların bir Amerikan telekom firmasını daha hedef aldığını açıkladı

Washington

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Anne Neuberger, konuyla ilgili açıklamasında, daha önceki açıklamalarını güncelledi.

Neuberger, Çinli hackerların büyük bir Amerikan telekom firmasını daha hedef aldığını kaydederek, bununla birlikte Çinli siber saldırganların hedef aldığı toplam ABD'li telekom şirketi sayısının 9'a yükseldiğini belirtti.

Çinli siber saldırganların, "Salt Typhoon" adı verilen büyük siber saldırıda, aralarında Verizon, AT&T ve Lumen gibi büyük servis sağlayıcılarının da olduğu 8 Amerikan telekom şirketini hedef aldığı açıklanmıştı.

Saldırganların özellikle hükümet ve siyasi pozisyonlarda bulunan yetkililere ait dinleme kayıtları ve hücresel verilere erişim sağladığı bildirilmişti.

Olayla ilgili Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı (CISA) tarafından soruşturma başlatılırken, bu kurumların Microsoft ve Google gibi şirketlerle çalıştığı kaydedilmişti.

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