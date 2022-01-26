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Dünya

Beyaz Saray: Biden Yüksek Mahkeme yargıçlığına siyahi kadın aday gösterme sözüne sadık

Dildar Baykan Atalay   | 26.01.2022
Beyaz Saray: Biden Yüksek Mahkeme yargıçlığına siyahi kadın aday gösterme sözüne sadık

Washington DC

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, liberal Yüksek Mahkeme Yargıcı Stephen Breyer'ın yerine kimin atanacağına dair yorum yapmazken, Başkan Joe Biden'ın bu göreve siyahi bir kadını aday gösterme sözüne sadık olduğunu bildirdi.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Breyer'ın yerine atamak için Biden'ın adayının kim olacağına ilişkin herhangi bir yorum yapmayan Psaki, "Biden, daha önce defalarca siyahi bir kadını Yüksek Mahkeme yargıçlığına aday gösterme niyetini dile getirdi ve bu sözüne sadık." dedi.

Psaki, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Yüksek Mahkeme yargıçlığına aday gösterileceği iddialarına ilişkin ise, "Biden'ın daha önce söylediği gibi, yeniden aday olmaya niyeti var ve başkan yardımcısı adayı yine Harris olacak." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Yüksek Mahkemesinin 9 yargıcından biri olan ve liberal duruşuyla bilinen 83 yaşındaki Stephen Breyer'ın emekli olacağı bildirilmişti.

Breyer'ın emekli olmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden da ilk Yüksek Mahkeme yargıcı adayını seçme şansına sahip olacak.

Biden'ın adayının, Yüksek Mahkeme'deki 6 "muhafazakar" yargıca karşı 3 "liberal" yargıç dengesini nasıl değiştireceği ise merak ediliyor.

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