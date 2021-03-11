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Dünya

Beyaz Saray: Biden Tigray'daki çatışmalardan dolayı derin endişe duyuyor

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Etiyopya'nın Tigray eyaletindeki çatışmalara ve insan hakları ihlalleri iddialarına ilişkin, "Başkan Joe Biden, bu konuda derin endişe duyuyor ve konuyla yakından ilgileniyor." dedi.

Dildar Baykan   | 11.03.2021
Beyaz Saray: Biden Tigray'daki çatışmalardan dolayı derin endişe duyuyor

Washington DC

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tigray'daki çatışmalar ve insan hakları ihlalleri iddiasında Biden yönetiminin politikasının ne olacağının sorulması üzerine Psaki, "Biden yönetimi, Etiyopya ile temaslarında şiddetin bitirilmesinin, bölgeye insani yardımın engellenmemesinin ve buradaki insan hakları ihlallerinin bağımsız taraflarca soruşturulmasının önemini vurguluyor." ifadesini kullandı.

Psaki, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bu konuyu telefon görüşmesinde ele aldığını anımsatarak "Başkan Joe Biden, bu konuda derin endişe duyuyor ve konuyla yakından ilgileniyor." ifadesini kullandı.


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