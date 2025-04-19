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Dünya

ABD Başkanı Trump, federal çalışanlar için yeni bir düzenlemeye gidileceğini belirtti

Trump, ABD Gelir İdaresi Başkan Vekilini değiştirdi

Zeynep Katre Oran, Irmak Akcan  | 19.04.2025 - Güncelleme : 19.04.2025
ABD Başkanı Trump, federal çalışanlar için yeni bir düzenlemeye gidileceğini belirtti

Ankara

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, federal kurumlarda çalışan binlerce kişinin "Schedule Policy/Career" adlı yeni bir kategori altında "isteğe bağlı çalışan" olarak sınıflandırılacağı sistemi duyurdu.

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Düzenlemeyle, kamuda görevli çalışanların "en yüksek etik ve performans standartlarına" tabi olacağını kaydeden Trump, yönetimin politikaları ile çıkarlarını gözetmeyi reddeden, düşük performans gösteren ya da yolsuzluğa bulaşan personelin derhal işten çıkarılması gerektiğini savundu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada değişikliğin, yaklaşık 50 bin çalışanı etkileyeceği aktarıldı.

Henüz yürürlüğe girmeyen düzenlemeyle çalışanların, disiplin süreci veya temyiz hakkına gerek duyulmadan kolayca görevden alınabileceği ifade edilen açıklamada, federal çalışanların, Trump'ın görüşlerini kişisel olarak desteklemese de "yasaları ve yönetimin politikalarını sadakatle uygulaması gerektiği" vurgulandı.

Trump, ABD Gelir İdaresi Başkan Vekilini değiştirdi

Trump, ABD Gelir İdaresi (IRS) Başkan Vekili Gary Shapley'i görevden alarak, yerine ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in yardımcısı Michael Faulkender'i atadı.

The Washington Post'un haberine göre, değişiklik hakkında bilgi sahibi kişiler, Trump'ın, birkaç gün önce atanan IRS Başkan Vekilini değiştirdiğini bildirdi.

Hazine Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bessent'in yardımcısı Faulkender'in, Shapley'in yerine yeni başkan vekili olacağını doğruladı.

Faulkender, hafta içinde kurumun başına atanan üçüncü başkan vekili oldu.

Güvenlik sebebiyle ismi verilmeyen kişiler, Bessent'in hafta içinde Trump'a, IRS'nin kendisine bağlı olmasına rağmen Elon Musk'ın, Shapley'i IRS'nin geçici başkanı olarak atamak için "kendisini aşmaya çalıştığı" şikayetinde bulunduğunu söyledi.

İkili arasındaki ilişkiler hakkında bilgi sahibi olan kişiler, Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) Bessent'e danışmadan Shapley'in atanması için Beyaz Saray kanallarını zorladığını ve Bessent'in daha sonrasında kararı geri almak için Trump'ın onayını aldığını iddia etti.

IRS sözcüsü ise liderlik değişiklikleri hakkında yorum yapmayı reddetti.

Trump yönetimi, Kovid-19'a ilişkin "tartışmalı iddiaların" yer aldığı yeni internet sitesi oluşturdu

Öte yandan New York Times gazetesinin haberine göre, Donald Trump yönetimi, halkın Kovid-19 konusunda bilgilendirildiği ve güncel verilere ulaştığı hükümet portallarından "covid.gov" internet sitesini, "tartışmalı iddiaların" yer aldığı yeni platformla değiştirdi.

"Lab leak (Laboratuvar sızıntısı)" başlıklı yeni sitede hastalığa yol açan "SARS-CoV-2" virüsünün, "insan yapımı patojen" ve "çıkış noktasının Çin'deki Vuhan Viroloji Enstitüsü olduğu" iddialarına yer verildi.

İddiaları desteklemek amacıyla 5 maddelik argümanın sunulduğu sitede virüsün "doğada bulunmayan biyolojik özelliğe sahip olduğu" ve Vuhan'daki laboratuvarda "yetersiz önlemler eşliğinde organizmaların genetiğiyle oynanan çalışmaların yürütüldüğü" öne sürüldü.

Sitede ayrıca virüsün doğal yollardan ortaya çıktığını savunduğu gerekçesiyle eski Başkan Joe Biden döneminin Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci de hedef alındı.

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