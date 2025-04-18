Dolar
38.09
Euro
43.24
Altın
3,314.14
ETH/USDT
1,592.30
BTC/USDT
84,476.00
BIST 100
9,317.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD yönetimi, madencilik projelerinde izin süreçlerini hızlandırıyor

Beyaz Saray, bazı kritik maden üretim projelerinin izin sürecinin hızlandırıldığını ve birçok projenin daha yakında hayata geçirileceğini bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
ABD yönetimi, madencilik projelerinde izin süreçlerini hızlandırıyor

New York

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkede kritik minerallerin üretimini artırmaya yönelik kararnamesi çerçevesinde, Federal İzin İyileştirme Konseyinin kritik maden üretim projelerinde izin süreçlerini daha şeffaf, hesap verebilir ve öngörülebilir hale getiren ilk adımı attığı aktarıldı.

Açıklamada, izin süreçleri hızlandırılan projelerin ABD'nin yerli mineral üretimini artırarak iş imkanları oluşturmayı, ekonomik refahı desteklemeyi ve yabancı ülkelere bağımlılığı azaltmayı hedeflediği vurgulandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda 10 maden üretim projesinin Konsey'e sunulduğu kaydedilen açıklamada, birkaç hafta içinde listeye daha birçok projenin eklenmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada söz konusu projeler, "Resolution Copper Project, Stibnite Gold Project, Warrior Met Coal Mines, McDermitt Exploration Project, South West Arkansas Project, Caldwell Canyon Mine Project, Libby Exploration Project, Lisbon Valley Copper Project, Silver Peak Lithium Mine ve Michigan Potash" şeklinde sıralandı.

Maden üretiminin ulusal güvenlik açısından önemi vurgulanmıştı

Trump, 20 Mart'ta kritik minerallerin üretimini artırmaya yönelik kararnameye imza atmıştı.

Kararnamede, ABD'nin bir zamanlar dünyanın en büyük değerli mineral üreticisi olduğu ancak sıkı federal düzenlemeler nedeniyle bu alanda gerileme yaşadığı belirtilmişti.

Ülkenin ulusal ve ekonomik güvenliğinin, yabancı güçlerin mineral üretimine olan bağımlılığı nedeniyle ciddi tehdit altında olduğu vurgulanan kararnamede, ABD'nin mineral üretimini en üst seviyeye çıkarmak için acilen harekete geçilmesinin ulusal güvenlik açısından zorunlu olduğu ifade edilmişti.

Kararnamede, mevcut tüm mineral üretim projelerinin listesinin Ulusal Enerji Hakimiyeti Konseyi başkanına sunulması talimatı verilmiş, hızlıca onaylanabilecek projelerin belirlenerek izin süreçlerinin hızlandırılacağı kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Narkokapan-Ankara" operasyonunda yakalananların sayısı 635'e yükseldi
Üniversite öğrencilerinden Beyazıt Meydanı'nda Gazze'ye destek eylemi
DMM, İstanbul'da TOKİ tarafından yürütülen konut projesiyle ilgili iddiaları yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uğruna ağır bedeller ödediğimiz özgürlüklerimizi kimse bu milletin elinden alamaz
DMM "Yemek kartıyla market alışverişine sınır geldi" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

ABD yönetimi, madencilik projelerinde izin süreçlerini hızlandırıyor

ABD yönetimi, madencilik projelerinde izin süreçlerini hızlandırıyor

Hukukçulara göre Trump'ın Harvard Üniversitesinin vergi muafiyetini kaldırmayı talep etme hakkı yok

ABD Başkanı Trump, tarifeler konusunda Çinli yetkililerle görüştüklerini söyledi

Trump, Ukrayna ile nadir elementler anlaşmasını gelecek hafta imzalayacaklarını açıkladı

Trump, Ukrayna ile nadir elementler anlaşmasını gelecek hafta imzalayacaklarını açıkladı
Netanyahu'nun Ofisi, İsrail'in İran'a saldırı planını Trump'ın reddettiği haberini yalanlamadı

Netanyahu'nun Ofisi, İsrail'in İran'a saldırı planını Trump'ın reddettiği haberini yalanlamadı
Kremlin: Putin ve Trump görüşmesi için henüz yer ve zaman netleşmedi

Kremlin: Putin ve Trump görüşmesi için henüz yer ve zaman netleşmedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet