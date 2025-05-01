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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan TRT'nin 61. kuruluş yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Milletimizin sesi, devletimizin hafızası ve Türkiye'nin evrensel hakikat yürüyüşünün en güçlü taşıyıcılarından biri olan TRT'nin 61. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dilhan Türker Yıldız  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan TRT'nin 61. kuruluş yıl dönümü mesajı

Ankara

Altun, TRT'nin 61. kuruluş yıl dönümünü, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kutladı.

Mesajında, "Milletimizin sesi, devletimizin hafızası ve Türkiye'nin evrensel hakikat yürüyüşünün en güçlü taşıyıcılarından biri olan TRT'nin 61. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. TRT, yarım asrı aşan yayıncılık birikimiyle, yalnızca haber iletmekle kalmamış, hakikatin yanında duran, değer üreten ve milletle devlet arasındaki güçlü iletişim köprüsünü inşa eden öncü bir kurum olmuştur." ifadelerine yer veren Altun, TRT'nin bugün farklı kültürlere ve coğrafyalara seslenerek, yalnızca bir medya kuruluşu değil, aynı zamanda Türkiye'nin küresel adalet arayışının ve iletişimdeki egemenlik vizyonunun temsilcisi olduğuna dikkati çekti.

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Altun, bu vizyonun, yalnızca içerikle değil, bakış açısıyla, değerleriyle, duruşuyla ve hakikati esas alan haberciliğiyle kendini göstermekte olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkemizin güçlü sesi olarak çalışmalarını başarıyla sürdüren TRT, bu ulusal misyonun küresel ölçekte daha da güçlü bir şekilde yankı bulmasına katkı sağlamaktadır. TRT, Türkiye İletişim Modeli çerçevesinde, yerli ve milli bir duruşla, hakikati merkeze koyarak küresel medya düzenine alternatif bir ses olma görevini yerine getirmektedir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, stratejik iletişim vizyonumuz doğrultusunda TRT'nin kurumsal gücünü, üretim kapasitesini ve etki alanını daha da büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle TRT ailesine, geçmişten bugüne bu kuruma emek vermiş tüm çalışanlara şükranlarımı sunuyor; TRT'nin ülkemiz için nice başarılı yayıncılık yıllarına imza atmasını diliyorum."


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