Euro
9.30
Dolar
7.91
BIST 100
1,189.29
Altın
1,903.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Beyaz eşya firması BSH-Pitsos üretimini Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyor

Yunanistan'da faaliyet gösteren Bosch Siemens Hausegerate-Pitsos'un üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıyacağı bildirildi.

Tevfik Durul   | 14.10.2020
Beyaz eşya firması BSH-Pitsos üretimini Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyor

Atina

Yunanistan'da faaliyet gösteren Bosch Siemens Hausegerate (BSH) - Pitsos'tan yapılan açıklamada, 31 Aralık'ta Yunanistan'daki üretim faaliyetlerinin sonlandırılacağı ve bu operasyona Türkiye'de devam edileceği belirtildi.

Yunanistan Metal İşçileri Federasyonu (POEM) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, yıl sonunda kapanacak olan şirketin yüzlerce kişinin işsiz kalmasına sebep olacağı ifade edildi.

POEM, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e gönderdiği mektupta, bu kararın geri alınması için girişimde bulunulması çağrısında bulunarak, BHS-Pitsos'un imalatını durdurma planının istihdam ve ihracatı olumsuz etkileyeceği uyarısı yapıldı.

1865'de kurulmuştu

Yunanistan'da 1865'te kurulan ve genelde beyaz eşya üreten Pitsos, 1 Ocak 2015'te Bosch ve Siemens'ten oluşan konsorsiyuma 3 milyar avroya satılmıştı.

BSH-Pitsos, daha önce 2018 yılında üretimine son vereceğini açıklamıştı ancak çalışanların ve politikacıların baskısıyla bu kararını askıya almıştı.

Otomotiv firması BMW ve Daimler'e ait Free Now Group da 28 Şubat'ta ülkedeki operasyonuna son vermişti.

Hazır gıda firması Pizza Hut ise 30 Temmuz'da Yunanistan'daki 17 dükkanını kapatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İngiltere'de son 24 saatte 19 bin 724 Kovid-19 vakası görüldü
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 29 milyonu geçti
Türkiye'de son 24 saatte 1671 Kovid-19 tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Beyaz eşya firması BSH-Pitsos üretimini Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyor

Beyaz eşya firması BSH-Pitsos üretimini Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyor

Pamuk Egeli üreticileri sevindirdi

Makarna sektörü Kovid-19'da 'ikinci dalga' riskine hazır

Reyhanlı Barajı, Amik Ovası'ndaki tarım arazilerine bereket katacak

Reyhanlı Barajı, Amik Ovası'ndaki tarım arazilerine bereket katacak

'Turşucu köy' kışa hazır

'Turşucu köy' kışa hazır
Çakıllı tarlada 160 ton çeltik yetiştirdi

Çakıllı tarlada 160 ton çeltik yetiştirdi