Dolar
40.56
Euro
47.63
Altın
3,345.96
ETH/USDT
3,729.90
BTC/USDT
116,000.00
BIST 100
10,643.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya’nın Aksu ilçesindeki ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor Antalya'nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor -VTR-
logo
Ekonomi

Kocaeli'de banttan inen her 100 araçtan 87'sinin rotası yurt dışı oldu

Türk otomotiv endüstrisinin önemli merkezlerinden Kocaeli'deki fabrikalarda yılın ilk yarısında üretilen 342 bin 625 taşıtın yüzde 87,6'sı yurt dışına satıldı.

Şahin Oktay  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
Kocaeli'de banttan inen her 100 araçtan 87'sinin rotası yurt dışı oldu

Kocaeli

Ford Otosan, Hyundai Motor Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerine ev sahipliği yapan Kocaeli, ocak-haziran döneminde Türk otomotiv sektörünün üretim ve ihracatında önemli pay sahibi oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlenen bilgiye göre, söz konusu dönemde kentteki fabrikalarda üretilen toplam araç sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösterdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İzmit, Gölcük, Başiskele ve Çayırova'daki fabrikalarda yılın ilk 6 aylık döneminde toplam 342 bin 625 binek ve ticari araç üretildi. Bunların yüzde 87,6'sına denk gelen 300 bin 218'inin teslimat adresi yurt dışı oldu.

Kocaeli'de üretilip yurt dışına satılan taşıtların Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 56 olarak gerçekleşti.

Ford Otosan, üretim ve ihracatta liderliğini sürdürdü

Ford Otosan, kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta liderliğini sürdürürken, Hyundai Motor Türkiye ikinci, Anadolu Isuzu da üçüncü sırada yer aldı.

Ford Otosan, ocak-haziran döneminde Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında 167 bin 878 kamyonet ve 51 bin 674 minibüsü banttan indirdi. Transit ve Custom modellerinin üretildiği Ford Otosan Kocaeli fabrikalarının bu dönemdeki ihracat performansı da yüzde 31'lik artışla 199 bin 527'ye ulaştı.

İzmit'te kurulu fabrikasında i10, i20 ve Bayon modellerini üreten Hyundai Motor Türkiye, ilk 6 aylık dönemde 120 bin 800 aracı üretim bandından indirdi, bunun yüzde 83'üne denk gelen 100 bin 176'sını yurt dışına gönderdi.

Anadolu Isuzu da banttan indirdiği 2 bin 273 aracın 515'ini ihraç etti.

Ford Otosan, Hyundai Motor Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun ocak-haziran döneminde Kocaeli'deki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç sayıları şöyle:

FİRMAÜRETİM (Adet)İHRACAT (Adet)
2024 Ocak-Haziran2025 Ocak-HaziranDeğişim (%) Değişim (%) 2025 Ocak-Haziran 2024 Ocak-Haziran
Ford Otosan184.382219.552 31 199.527 151.599 19
Hyundai Motor Türkiye122.376120.800 -4 100.176 104.366 -1,3
Anadolu Isuzu3.9992.273 -21 515 653 -43
Toplam310.757342.625 17 300.218 256.618 10
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Günün ilk yarısında 43 ilde 35 derecenin üzeri sıcaklık görüldü
MSB, 40 uzman yardımcısı ile 3 bin 97 sürekli işçi alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 9. yılında Prof. Dr. Halil İnalcık'ı andı
Orman yangınlarıyla oluşan "kül taşınımı" bir haftadan fazla sürebilir
Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan trafik kazasında hayatını kaybetti

Benzer haberler

Kocaeli'de banttan inen her 100 araçtan 87'sinin rotası yurt dışı oldu

Kocaeli'de banttan inen her 100 araçtan 87'sinin rotası yurt dışı oldu

Türkiye'nin yılın ilk yarısında Afrika ülkelerine ihracatı 10 milyar dolara yaklaştı

Türkiye 6 ayda 3,2 milyar dolarlık hafif ticari araç-kamyon ihraç etti

Türkiye mısır tohumunda 5 yıldır dış ticaret fazlası veriyor

Türkiye mısır tohumunda 5 yıldır dış ticaret fazlası veriyor
Güneydoğu'nun Suriye'ye ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 38,7 arttı

Güneydoğu'nun Suriye'ye ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 38,7 arttı
Ege'den Afrika'ya ihracat 885 milyon dolara yükseldi

Ege'den Afrika'ya ihracat 885 milyon dolara yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet