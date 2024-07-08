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Dünya

Beryl Kasırgası nedeniyle Texas'ta 1 milyonu aşkın hane ve iş yeri elektriksiz kaldı

ABD'nin Texas kıyılarına "kategori 1" şiddetinde ulaşan Beryl Kasırgası nedeniyle 1 milyondan fazla hane ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

Dilara Karataş  | 08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
Beryl Kasırgası nedeniyle Texas'ta 1 milyonu aşkın hane ve iş yeri elektriksiz kaldı

Ankara

Texas eyaletinin Houston kentinde şiddetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle bölgedeki caddeler su altında kaldı.

ABD merkezli elektrik ve doğal gaz kuruluşu CenterPoint Energy, bölgedeki 1 milyonu aşkın hane ve iş yerinin elektriksiz kaldığını duyurdu.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Karayipler'i etkisi altına alan ve "kategori 1" şiddetinde Texas kıyılarına ulaşan Beryl Kasırgası'nın yarın "tropik depresyon" (saatteki hızı en fazla 60 kilometre olan kategori) seviyesine düşebileceğini açıkladı.

Uçuş trafiğini takip eden FlightAware sitesine göre de Houston'daki iki havalimanında 1000'den fazla uçuş iptal edildi.

Texas sahilindeki vatandaşlar, evlerinin ve iş yerlerinin camlarını tahtalarla kapatarak kasırgaya karşı önlem almıştı. Sahil kasabalarında oturanlar da tahliye emri sonrası bulundukları yerlerden ayrılmaya başlamıştı.

Kasırganın etkili olduğu Grenada Adası'nda 3, St. Vincent ve The Grenadines'te 1, Venezuela'da ise 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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