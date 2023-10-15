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Dünya

Berlin'de Filistinlilerle dayanışma gösterisine izin verilmedi

Cüneyt Karadağ  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
Berlin'de Filistinlilerle dayanışma gösterisine izin verilmedi

Berlin

Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan yaklaşık bin kişinin, Filistinlilerle dayanışma gösterisi yapmasına izin verilmedi.

​​​​​​​Potsdamer Meydanı'nda toplanan yaklaşık bin kişi, Filistinlilerle dayanışma gösteri yapmak istedi.

Polis, daha önce alınan karar gereği gösterilerin yasaklandığı gerekçesiyle eylemcilerin meydandan ayrılmasını istedi.

Bu arada göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Polis, mukavemette bulunan çok sayıda göstericiyi gözaltında aldı.

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