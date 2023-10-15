Berlin'de Filistinlilerle dayanışma gösterisine izin verilmedi
Berlin
Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan yaklaşık bin kişinin, Filistinlilerle dayanışma gösterisi yapmasına izin verilmedi.
Potsdamer Meydanı'nda toplanan yaklaşık bin kişi, Filistinlilerle dayanışma gösteri yapmak istedi.
Polis, daha önce alınan karar gereği gösterilerin yasaklandığı gerekçesiyle eylemcilerin meydandan ayrılmasını istedi.
Bu arada göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.
Polis, mukavemette bulunan çok sayıda göstericiyi gözaltında aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.