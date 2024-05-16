Dolar
32.24
Euro
35.05
Altın
2,381.55
ETH/USDT
2,950.90
BTC/USDT
65,285.00
BIST 100
10,319.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Berlin’de öğrenciler Filistin destekçilerine yönelik baskıları protesto etti

Almanya’nın başkenti Berlin’de üniversite öğrencileri Filistin destekçilerine yönelik baskıları, polis şiddetini ve Alman basınının kışkırtmalarını protesto etti.

Erbil Başay  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
Berlin’de öğrenciler Filistin destekçilerine yönelik baskıları protesto etti

Berlin

Berlin Hür Üniversitesi’nin “Silberlaube” binasının önünde toplanan yaklaşık 300 gösterici, son dönemde üniversitelerde Filistin destekçilerinin eylemlerine izin verilmemesine tepki gösterdi. Gösteriye bazı öğretim üyeleri de katılarak öğrencilere destek verdi.

7 Mayıs’ta Hür Üniversitesi'nde yaklaşık 150 öğrencinin üniversitenin iç bahçesinde çadırlar kurarak Filistin’e destek vermek için düzenlediği eyleme polisin müdahalesini eleştiren öğrenciler, üniversite yönetiminden eylemlerde gözaltına alınan öğrenciler hakkındaki suç duyurularını geri çekmesini ve Filistin ile dayanışma gösterilerine izin vermesini istedi.

Öğrenciler, yayımladıkları açık mektupla eyleme destek veren öğretim üyelerini hedef gösteren Alman Bild gazetesine ve açık mektubu eleştiren Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger’e de tepki gösterdi.

Berlin Hür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hajo Funke, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin 7 Mayıs’taki eylemine polis müdahalesini eleştirerek, “Geçen (hafta) salı günkü polis operasyonu, tam 60 yıldır bu üniversitenin bir mensubuyum, yaşadığım en acımasız operasyonlardan biriydi. Bu gerilimin tırmanmasının ifadesiydi.” dedi.

Funke, üniversite yönetimini eleştirerek yetkililerinin olay yerinde bulunmaları ve şiddetin kontrolden çıkmasını engellemek için polis ile konuşması gerektiğini ifade etti.

Bild gazetesi ile Eğitim ve Araştırma Bakanı Stark-Watzinger’e de tepki gösteren Funke, “Bild'in ve Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı'nın, başta Berlin üniversitelerindeki öğretim görevlileri olmak üzere 1000'den fazla kişinin yaptığı açıklamaya yönelik saldırıları emsalsizdir ve ABD'de 1950'lerde McCarthy dönemini anımsatıyor. İncelemeden insanlara karşı bu kadar eleştiri yapamazsınız. Onlara bundan dolayı iftira atamazsınız ve bu konuda akademik özgürlüğü tehlikeye atamazsınız. Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanı bunların hiçbirini yapmamalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Öğrenciler üniversitelerde Filistin'e destek eylemi yapmıştı

Polis, 3 Mayıs'ta, Berlin Humboldt Üniversitesi bahçesinde oturma eylemi yapan Filistin destekçilerine müdahale ederek çok sayıda öğrenciyi gözaltına almıştı.

Hür Üniversitesi'nde 7 Mayıs’ta yaklaşık 150 öğrenci Filistin’e destek vermek ve Almanya’da Filistin destekçilerine yönelik baskıyı protesto etmek için üniversitenin iç bahçesinde çadırlar kurarak dayanışma kampı oluşturmuştu. Polis, gösteriye müdahale ederek kampı boşaltmış ve çok sayıda Filistin destekçisini gözaltına almıştı.

Bild gazetesi, yayımlanan açık mektubu imzalayarak üniversitelerde gösteri yapan öğrencilere sahip çıkan akademisyenleri hedef göstermiş, Bakan Stark-Watzinger de öğretim üyelerinin açık mektubunu eleştirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Osmaniye'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
İstanbul'da hafriyat depolama ücretlerine yüzde 449'a varan oranda zam yapıldı
Kırklareli'nde atık yağ tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleri ile mücadelemizi daha etkin kılacak adımlar üzerinde durduk
AA foto muhabirinin Han Yunus'ta çektiği fotoğraf UAD'deki duruşmada gösterildi

Benzer haberler

Berlin’de öğrenciler Filistin destekçilerine yönelik baskıları protesto etti

Berlin’de öğrenciler Filistin destekçilerine yönelik baskıları protesto etti

Tunceli'de üniversite öğrencileri Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi

Diyarbakır'da üniversite yerleşkesinde "Gazze Dayanışma Çadırı" kuruldu

Malatya'da üniversite öğrencileri İsrail’in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

Malatya'da üniversite öğrencileri İsrail’in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı

Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı
Avusturya’da İsrail'le işbirliğinin artırılmasını savunan enstitü protesto edildi

Avusturya’da İsrail'le işbirliğinin artırılmasını savunan enstitü protesto edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet