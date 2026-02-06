Dolar
Dünya

Berlin Brandenburg Havalimanı'nda buzlanma nedeniyle uçuşlar yeniden durduruldu

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Brandenburg Havalimanı (BER), bu sabah aşırı buzlanma nedeniyle uçuş operasyonlarını askıya aldı.

Bahattin Gönültaş  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Berlin Brandenburg Havalimanı'nda buzlanma nedeniyle uçuşlar yeniden durduruldu

Berlin

BER tarafından yapılan açıklamada, "Hava koşulları nedeniyle şu anda kalkış ve iniş yapılamamaktadır. Lütfen havalimanına gitmeden önce uçuş durumunuzu kontrol ediniz." ifadesi kullanıldı.

Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre pist ve apron yüzeylerinin aşırı derecede kaygan olduğu, zeminin şu an için can ve mal güvenliği açısından yüksek risk teşkil ettiği bildirildi. Durumun temel nedeninin hızla donan yağmur olduğu, bu hava olayı nedeniyle uçaklara uygulanan buz çözme işlemlerinin de henüz sonuç vermediği kaydedildi. Mevcut kısıtlama, iniş ve kalkış yapacak tüm uçakları kapsıyor.

Perşembe sabahı başlayan dondurucu yağmurun ardından her uçak için buz çözme (de-icing) işleminin yaklaşık bir saat sürmesi ve pistlerin hızla yeniden buzlanması nedeniyle dün 180 kalkıştan 35'i öğle saatlerine kadar iptal edilmişti. Ancak akşam saatlerinde durumun kötüleşmesiyle birlikte tüm uçuş trafiği felç oldu.

Havalimanı sözcüsü, kış hizmet ekiplerinin gece boyu çalışmasına rağmen güvenli operasyon şartlarının henüz oluşmadığını ve uçuşların ne zaman başlayacağının belirsizliğini koruduğunu belirtti.

Uçuşların ne kadar süreyle durdurulacağı netlik kazanmazken, BER yetkilileri yolculara havalimanına gelmeden önce uçuş durumlarını ilgili hava yolu şirketlerinden kontrol etmelerini tavsiye etti.

Öte yandan, Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), Brandenburg eyaletinin batı ve kuzeybatı bölgeleri için buzlanma uyarısını yineledi.

Dondurucu yağmurun gün boyu etkisini sürdürebileceği, bu durumun sadece hava ulaşımını değil, kara ve demir yolu ulaşımını da olumsuz etkileyebileceği bildirildi.

