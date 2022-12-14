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Dünya

Berdimuhamedov: Türkmenistan, Azerbaycan, Türkiye enerji kaynaklarının dünya pazarına gönderilmesi için uyumlu çalışıyor

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, ülkesinin, Azerbaycan ve Türkiye'nin, enerji kaynaklarının dünya pazarına gönderilmesi için uyumlu ve çok yönlü bir sistem oluşturmak üzere çalıştıklarını söyledi.

Merdan Velhanov   | 14.12.2022
Berdimuhamedov: Türkmenistan, Azerbaycan, Türkiye enerji kaynaklarının dünya pazarına gönderilmesi için uyumlu çalışıyor Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

Türkmenbaşı

Berdimuhamedov, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, söz konusu toplantının üç kardeş ülkeyi birbirine bağladığını ve ülkeler arası işbirliğini artıracağını belirterek “Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler samimiyet, güven ve açıklık ile karakterize edilir. Bu, tüm alanlarda üçlü ilişkileri güvenle ve etkili bir şekilde geliştirmemizi sağlayacaktır.” dedi.

Kardeş ülkelerin bölgesel konularda da etkin bir şekilde işbirliği yapmakta olduklarını aktaran Berdimuhamedov, “Birleşmiş Milletler, Türk Devletleri Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer önemli uluslararası saygın kuruluşlarda ülkelerimizin sesi güvenle ve saygıyla duyulmaktadır.” diye konuştu.

Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye arasında bugün gerçekleşen görüşmeyi ekonomik işbirliği açısından önemli bir olay olarak değerlendirdiklerini kaydeden Berdimuhamedov, “Türkmenistan ve Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkiler, karşılıklı yarar sağlayan ve eşit temelde sürekli gelişmektedir. Her iki taraf da işbirliğinin etkinliğini artırmanın umut verici alanları üzerinde çalışıyor. Bu yılın 10 aylık sonuçlarına göre iki ülke arasındaki ticaret neredeyse beş kat arttı.” ifadelerini kullandı.

Berdimuhamedov, Türkmenistan ve Azerbaycan arasındaki Hazar'ın önemine işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Geçen yıl ocak ayında Türkmenistan ve Azerbaycan hükümeti arasında Hazar Denizi'ndeki dostluk sahasının ortak keşfine ve geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Bu, Türkmenistan ve Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki enerji işbirliğinin yeni aşamasının temelidir. Dostluk yatağında birlikte çalışma konusunda varılan anlaşmalar, karşılıklı derin saygının, gerçek iyi komşuluğun, eşitliğin ve birbirinin çıkarlarını gözetmenin kanıtıdır.”

Türkiye’nin de ticari ve ekonomik olarak önemli ortakları olduğunu ifade eden Serdar Berdimuhamedov, “İkili ticaretin istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü vurgulamak isteriz.” dedi.

“Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye, enerji kaynaklarının dünya pazarına gönderilmesi için uyumlu, çok yönlü bir sistem oluşturmak için çalışıyor.” diyen Berdimuhamedov sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu sistemin çok yönlü çıkarlar gözetilerek çeşitlendirilmesi esas alınmalı, açık ve şeffaf standartlara göre işletilmelidir. Güvenilir olmalı ve güvenlik garantilerine bağlı kalınmalıdır. Türkmenistan ve Azerbaycan'dan doğal gazın Türkiye'ye ve oradan da dünya pazarlarına gönderilmesi konusunda işbirliğine yönelik ortak girişimlerimizi bu kapsamda değerlendirmeliyiz.”

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, ulaşım konusunun da önemini ifade ederek “Asya ve Avrupa arasında, ülkelerimiz üzerinden geçen ulaşım koridorları oluşturmaya yönelik ortak bir strateji temelinde, yakın üçlü işbirliğine duyulan ihtiyaç konusunda hemfikiriz. Türkmenistan'dan Azerbaycan'a ve Türkiye'ye yeni bir ulaşım koridoru en önemli projelerden biri olabilir. Bu doğrultuda ulaşımın bu yönde kolaylaştırılması için tek bir lojistik merkezin kurulması konusunun da görüşülmesini teklif ediyoruz.” diye konuştu.

Doğu-batı istikametinde güvenli ulaşım koridorlarının oluşturulmasında Türkmenistan, Türkiye ve Azerbaycan'ın başrolde olması gerektiğini vurgulayan Berdimuhamedov, “Ülkelerimiz arasında aktif olarak istikrarlı ekonomik koridorlar oluşturmak için çalışmanın zamanının geldiğine inanıyorum.” ifadesini kullandı.

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