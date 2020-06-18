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Dünya

Belçika'nın Ghent kentinde sömürgeci Kral 2. Leopold'un büstü kaldırıldı

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından Belçika'da sömürgeci geçmişe artan tepkilerden sonra, Ghent şehri Kral 2. Leopold'un bir büstünü kaldırma kararı aldı.

Şerife Çetin   | 18.06.2020
Belçika'nın Ghent kentinde sömürgeci Kral 2. Leopold'un büstü kaldırıldı

Brüksel

Ghent Belediyesi, ırkçılık ve ayrımcılığa karşı sert bir mücadele sürdüreceklerini açıkladı. 

Protestocuların, Kral'ın büstünü kırmızıya boyadıktan sonra temizlememe kararı alan belediye, bugün de büstü kaldırdı.

Kral 2. Leopold Kongo'yu yıllarca yağmalamıştı

Floyd'un ölümünün ardından diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Belçika'da da yoğun protestolar gerçekleşmişti.

Vatandaşlar, Belçika'nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki sömürgeci geçmişinin simgesi olan Kral 2. Leopold'un büst ve heykellerini hedef almaya başlamış, Kral'ı anımsatan sokak isimleri, otobüs durakları ve heykellerin kaldırılması için kampanya başlatmıştı.

Kral 2. Leopold, kendi mülkü ilan ettiği Kongo'yu yıllarca yağmalamış, milyonlarca kişinin ölümüne neden olmuştu.

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