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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Belçikalı Bakan, Gazze'deki Kalkınma Ajansı binasının İsrail'in saldırılarında hedef alındığını belirtti

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Gazze'deki Belçika Federal Kalkınma Ajansına (Enabel) ait binanın, İsrail'in saldırılarında hedef alınarak tümüyle yıkıldığını bildirdi.

Melike Pala  | 02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
Belçikalı Bakan, Gazze'deki Kalkınma Ajansı binasının İsrail'in saldırılarında hedef alındığını belirtti

Ankara

Lahbib, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Brüksel Büyükelçisi Idit Rosenzweig-Abu'yu Dışişleri Bakanlığına çağırdığını belirtti.

Büyükelçi'ye, Enabel binasının yıkılmasını "şiddetle kınadıklarını" söylediğini aktaran Lahbib, "Sivil altyapıya yönelik saldırılar uluslararası insancıl hukuk ilkelerini ihlal etmektedir. Tüm taraflar buna uymalıdır." mesajını paylaştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yıkılan Enabel binasının fotoğraflarını da paylaşan Lahbib, "Sivil binaların hedef alınması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

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