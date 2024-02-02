Belçikalı Bakan, Gazze'deki Kalkınma Ajansı binasının İsrail'in saldırılarında hedef alındığını belirtti
Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Gazze'deki Belçika Federal Kalkınma Ajansına (Enabel) ait binanın, İsrail'in saldırılarında hedef alınarak tümüyle yıkıldığını bildirdi.
Ankara
Lahbib, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Brüksel Büyükelçisi Idit Rosenzweig-Abu'yu Dışişleri Bakanlığına çağırdığını belirtti.
Les bureaux d'Enabel, l'agence belge de développement, à Gaza ont été bombardés et détruits.— Hadja Lahbib (@hadjalahbib) February 1, 2024
Viser des bâtiments civils est inacceptable.
Avec @carogennez, nous convoquons l'ambassadrice d'Israël pour faire toute la clarté. pic.twitter.com/uj5NUXp6ni
Büyükelçi'ye, Enabel binasının yıkılmasını "şiddetle kınadıklarını" söylediğini aktaran Lahbib, "Sivil altyapıya yönelik saldırılar uluslararası insancıl hukuk ilkelerini ihlal etmektedir. Tüm taraflar buna uymalıdır." mesajını paylaştı.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yıkılan Enabel binasının fotoğraflarını da paylaşan Lahbib, "Sivil binaların hedef alınması kabul edilemez." ifadesini kullandı.