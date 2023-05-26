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Dünya

Belçika'da yıllardır yasal belgesi olmadan yaşayan "kağıtsızlar" hükümeti protesto etti

Başkent Brüksel'deki Yabancılar Ofisi'nin önünde bir araya gelen göstericiler, "Tek çözüm: yasal statü vermek" , "Hiçbir insan yasa dışı değildir", "Kağıtsızlarla dayanışma içindeyiz" yazılı pankartlar açtı.

Selen Temizer  | 26.05.2023 - Güncelleme : 26.05.2023
Belçika'da yıllardır yasal belgesi olmadan yaşayan "kağıtsızlar" hükümeti protesto etti

Brüksel

Göstericilerden gönüllü avukat Pierre Robert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede yasal belgesi bulunmayan 110 binin üzerinde kişinin yaşadığını söyledi.

Robert, "Durumlarının yasallaştırılması için net kriterler getirilmesini istiyoruz. Halihazırda Belçika'da bunu yapmak için gerçek bir siyasi irade yok." dedi.

Bu kişilerden bazılarının sığınma başvurularının reddedildiğini, bazılarının turist olarak gelip yıllardır burada kaldığını ifade eden Robert, "Almanya'da, Fransa'da, İspanya'da çözüm varsa Belçika'da da olmalı. Bu insanlar geri dönmeyecek. Yıllardır burada yaşıyor ve çalışıyor. O halde neden statülerini yasallaştırmıyoruz?" diye konuştu.

Düzenli hayat kuramıyorlar

Kongo'dan gelerek 8 yıldır Brüksel'de yaşayan Ernestine Biby Kabila da "Beni öldürmek isteyen eşimden kaçarak burada yaşayan akrabalarım sayesinde Belçika'ya geldim. Sığınma başvurum reddedildi. Evlere temizliğe gidiyorum. Çocuk bakıyorum. Sigortasız ve çok düşük ücretlerle çalışıyorum." diye konuştu.

Angele Ngandu da 12 yıldır Belçika'da yaşadığını ve hayatını çocuk bakarak idame ettirdiğini, herhangi bir yasal belge olmaksızın yaşamanın hayatın her alanında zorluk çıkardığını söyledi.

Ngandu, kendisiyle aynı durumdaki kişilerle beraber sivil toplum kuruluşlarının (STK) tahsis ettiği toplu bir binada kaldığını, 12 yıldır düzenli hayat kuramadığını kaydetti.

Yıllardır ülkenin tartışma konularından biri

Belçika'da "kağıtsız" olarak adlandırılan kişiler, ülkeye yıllar önce Cezayir, Tunus, Afganistan, Pakistan ve birçok Afrika ülkesinden çeşitli yollarla gelen ancak yasal statüye alınmayanlardan oluşuyor.

Oturum veya çalışma belgeleri olmadan ülkede yaşan bu kişilerin çoğunun oturum talepleri reddediliyor.

"Kağıtsızlar", adlarını ara ara yaptıkları açlık grevleriyle duyuruyor ancak Belçika, katı tutumundan taviz vermiyor, duruma kalıcı çözüm de getirmiyor.

Brüksel Özgür Üniversitesi (VUB) araştırmacıları Pieter-Paul Verhaeghe ve Sylvie Gadeyne, yakın zamanda yaptıkları araştırmada ülkedeki "kağıtsızlar"ın sayısının 112 bin olduğu sonucuna vardıklarını, bunlardan 52 bininin başkent Brüksel'de yaşadığını açıklamıştı.

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