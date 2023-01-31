Dolar
18.81
Euro
20.38
Altın
1,902.66
ETH/USDT
1,572.60
BTC/USDT
22,870.00
BIST 100
5,040.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Belçika'da sağlık çalışanları elverişsiz çalışma koşullarını protesto etti

Belçika'nın başkenti Brüksel'de sağlık çalışanları, çalışma şartlarının iyileştirilmesi için gösteri düzenledi.

Selen Temizer   | 31.01.2023
Belçika'da sağlık çalışanları elverişsiz çalışma koşullarını protesto etti

Brüksel

Ülkenin farklı şehirlerinden gelen ve yerel saatle 10.30'dan itibaren Brüksel'deki Kuzey Tren İstasyonu önünde toplanan binlerce kişi, Güney Tren İstasyonu'na doğru yürüdü.

Üç büyük sendikanın katıldığı gösteride, yeşil, kırmızı, mavi kıyafetli sağlık çalışanları, personel eksikliği nedeniyle ağır iş yükü, düşük maaşlar ve elverişsiz çalışma koşullarını eleştiren sloganlar attı, pankartlar taşıdı.

Hastane çalışanlarının yanı sıra evde bakım hizmeti verenler, huzurevi çalışanları ve çocuk bakıcıları da gösteriye katıldı.

Belçika'da kamu çalışanları, enerji fiyatlarındaki artış ve hayat pahalılığına karşı ücretlerinin iyileştirilmediği gerekçesiyle belirli aralıklarla gösteri düzenleyip greve gidiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kilis'te çamur çiftçiler için gübreye dönüştürülüyor
"Kış Tatbikatı-2023" kapsamında taarruz görevi icra edildi
Hac kuraları 15 Şubat'ta çekilecek
Koruma altındaki çocuklar için 6 kuruluş daha hizmete girecek
Van'da 9 yaşındaki çocuğun köpeğin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin üzüntüsü yaşanıyor

Benzer haberler

Belçika'da sağlık çalışanları elverişsiz çalışma koşullarını protesto etti

Belçika'da sağlık çalışanları elverişsiz çalışma koşullarını protesto etti

Belçika bir nükleer reaktörü daha kapatıyor

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması New York'ta protesto edildi

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılması Fatih'te protesto edildi

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılması Fatih'te protesto edildi
Arap STK'leri İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını İstanbul'da protesto etti

Arap STK'leri İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını İstanbul'da protesto etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs bizim için yeniden sandıkların patlatıldığı bir uyanış olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs bizim için yeniden sandıkların patlatıldığı bir uyanış olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet