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Dünya

Belçika'da Avrupa Parlamentosu bağlantılı yeni yolsuzluk soruşturması başlatıldı

Belçika Federal Polisi, Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı rüşvet, sahtecilik ve kara para aklama içerikli bir soruşturma başlatırken, iddiaların odağında Çinli teknoloji şirketi Huawei adına yapılan lobicilik faaliyetleri yer alıyor.

Selen Valente Rasquinho  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Belçika'da Avrupa Parlamentosu bağlantılı yeni yolsuzluk soruşturması başlatıldı

Brüksel

Federal savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bu sabah saatlerinde başkent Brüksel, Flaman ve Valon bölgesinin yanı sıra Portekiz'de 21 arama gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Birkaç kişi, AP'de aktif yolsuzluğa karıştıkları iddiasıyla, sahte belge kullanımıyla bağlantılı olarak sorgulanmak üzere gözaltına alındı." bilgisi paylaşıldı.

Yolsuzluğun ticari lobicilik kisvesi altında siyasi pozisyon elde etmek için yiyecek, seyahat masraflarını karşılama, futbol maçlarına düzenli davetler yoluyla 2021'den bu yana sürdürüldüğünün belirtildiği açıklamada, "Tüm bunlar, siyasi kararlar bağlamında tamamen özel ticari çıkarları teşvik etmek amacıyla yapılmış." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "iddia edilen yolsuzlukla bağlantılı finansal avantajların bazı konferans masraflarının karşılanmasıyla bağlantılı finansal akışlara karışmış olmasının muhtemel olduğu", faillerin eylemlerinin sonuçlarından kaçabilmeleri için ödemelerin çeşitli aracılara yapılmış olabileceği de aktarıldı.

Bu nedenle soruşturmanın kara para aklama için de kanıt toplamayı hedeflediği vurgulanan açıklamada, aramalarda ele geçirilen birkaç belge ve nesnenin kapsamlı bir şekilde analiz edileceği, ilgili kişilerin masumiyet karinesi ve soruşturmanın güvenliği nedeniyle gizli tutulacağı kaydedildi.

Huawei odakta

Öte yandan ulusal basında yer alan haberlere göre, soruşturmanın odağında Çinli teknoloji şirketi Huawei yer alıyor.

Huawei adına lobi faaliyeti gerçekleştiren kişilerin, AP milletvekillerine rüşvet verdiği, soruşturmanın yaklaşık 15 eski ve mevcut milletvekilini ilgilendirdiği ifade ediliyor.

Aramaların Huawei'nin Brüksel'deki ofisinde ve lobicilerinin evlerinde yapıldığı, 21 kişinin tutuklandığı belirtiliyor.

Önceki yolsuzluk skandalı

Aralık 2022'de Belçikalı makamların yürüttüğü soruşturma kapsamında çok sayıda noktada arama yapılmış, 1,5 milyon avro nakit para ele geçirilmişti.

AP Başkan Yardımcılığı görevi sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan AP Milletvekili Pier Antonio Panzeri, AP'de asistan olarak çalışan Kaili'nin erkek arkadaşı Francesco Giorgi ve STK yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca gözaltına alınmıştı.

Giorgi'nin ifadesinde, 2 AP milletvekili Andrea Cozzolino ile Marc Tarabella'nın Panzeri'den para aldığını söylediği ileri sürülmüştü. 2 Şubat 2023'te dokunulmazlıkları kaldırılan Cozzolino ve Tarabella, bir hafta sonra gözaltına alınmıştı.

Bu kişilerin, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar, iddiaları reddetmişti.

Son olarak 14 Nisan 2023'de Kaili dahil tüm tutuklular şartlı tahliye edilmişti.

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