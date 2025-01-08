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Dünya

Belçika'da 200'ü aşkın gündür kurulamayan koalisyon görüşmelerinde kritik eşiğe gelindi

Belçika Kralı, hükümeti kurmakla görevli De Wever'in görev süresini muhtemelen son kez uzattı. Ay sonuna kadar hükümet kurulamazsa ülkeyi erken seçim ihtimali bekliyor.

Selen Valente Rasquinho  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
Belçika'da 200'ü aşkın gündür kurulamayan koalisyon görüşmelerinde kritik eşiğe gelindi

Brüksel

Belçika'da hükümeti kurmakla görevi Bart De Wever, 200'ü aşkın gündür sürdürdüğü koalisyon çabalarını erken seçim ihtimalini ortadan kaldırmak için ay sonuna kadar nihayetlendirmeye çalışıyor.

9 Haziran 2024'te yapılan genel seçimlerden birinci parti çıkan Flaman milliyetçisi Yeni Flaman İttifakı'nın (N-VA) lideri De Wever, Kral Philippe'ye Noel tatili arasından sonra yeniden başlayan müzakerelerin ardından raporunu sundu.

Muhtemel koalisyon ortaklarının uzlaşmaya varamaması üzerine Kral, De Wever'in görev süresini bir kez daha uzattı.

Kraliyetten yapılan açıklamada, "Müzakereciler bu ayın sonuna kadar anlaşmayı hedeflerken, De Wever 31 Ocak'ta Kral'a rapor verecek." denildi.

Bu uzatmanın sonuncu olması bekleniyor. Ay sonunda mutabakata halen varılamamışsa, ülkeyi erken seçim bekliyor.

Anlaşma sağlanırsa De Wever başbakan olacak ve Belçika'nın bütçe açığını kapatmaya odaklanan merkez-merkez sağ eğilimli bir hükümete liderlik edecek.

Müzakerelerin çerçevesi

Partiler, 200 günü aşkın süredir De Wever'in "Süper Not" ismini verdiği bir sosyoekonomik paketi görüşüyor.

"Çalışan kazanmalı" temalı paketin içeriği, Belçika'nın bütçe açığını "çalışmayarak devletten maaş alanlarla mücadele" yoluyla kapatmaya odaklanıyor.

Yaklaşık 12 milyon nüfuslu Belçika'da resmi istatistiklere göre, 300 bin 200 kişi işsizlik maaşından istifade ediyor. Sistemin, uzun dönemli istirahat raporlarıyla suistimal edildiği biliniyor.

AB, 26 Temmuz'da yüksek bütçe açığı nedeniyle Belçika'ya yönelik disiplin süreci başlatmıştı. Ülkenin ilgili makamları, geçen ay bütçe açığının tahmin edilenden 2 milyar avro fazla çıktığını, hiçbir önlem alınmazsa 2029 itibarıyla bütçe açığının 46 milyar avroyu bulacağını duyurmuştu.

Ancak sol eğilimli ve liberal partiler, De Wever'in işsizlik maaşı almaya hak kazanmak için şartları sıkılaştırmak, bundan faydalanmanın süresini azaltmak, uzun dönemli doktor raporlarının önüne geçmek gibi somut önerilerine karşı çıkıyor.

Rekor üstüne rekor

Belçika'da federal bölgelerin arasında yaşanan anlaşmazlıklar hemen her seçim sonrasında siyasi krizlere neden oluyor.

Ülke daha önce 2010'da 541, 2019'da 652 gün hükümetin kurulamamasıyla dünya rekorunu elinde tutuyor.

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