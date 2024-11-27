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Dünya

Belçika için 2024 yılı, ölçümlerin yapılmaya başlandığı 1833'ten sonraki en yağışlı yıl oldu

Belçika için 2024 yılı, meteorolojik ölçümlerin yapılmaya başlandığı 1833'ten sonra en fazla yağışın kaydedildiği yıl oldu.

Melike Pala  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
Belçika için 2024 yılı, ölçümlerin yapılmaya başlandığı 1833'ten sonraki en yağışlı yıl oldu Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Ankara

Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI) yetkilisi David Dehenauw, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkeye 1 Ocak'tan bu yana 1,088.8 milimetre yağış düştüğünü bildirdi.

Böylece, 2024'ün, meteorolojik ölçümlerin yapılmaya başlandığı 1833'ten bu yana en yağışlı yıl olduğunu belirten Dehenauw, 2001'deki 1,088.5 milimetrelik yağış rekorunun aşıldığını ifade etti.

RMI'ye göre, ülke şimdiye kadar 189 gün boyunca yağışa maruz kalırken, iklim değişikliği sebebiyle gelecek yıl da yağışlar artarak devam edebilir.

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