Dünya

Belçika, Grönland’da yürütülecek çok uluslu keşif çalışmalarına subay gönderecek

Belçika, Grönland’da yürütülecek çok uluslu keşif çalışmalarına katılması için subay göndereceklerini duyurdu.

Selen Valente Rasquinho  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
Belçika, Grönland’da yürütülecek çok uluslu keşif çalışmalarına subay gönderecek

Brüksel

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Grönland’da yürütülecek çok uluslu keşif çalışmalarına katılması için 19 Ocak'ta bu ülkeye subay göndereceklerini bildirdi.

Prevot, "Danimarka komutasında yürütülen bu keşif misyonu, NATO'nun stratejik öneme sahip Arktik bölgesindeki askeri varlığını ve eğitim kapasitesini güçlendirmeye yönelik daha geniş kapsamlı çabalarının bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Belçika'nın "Arktik Nöbet Operasyonu" gibi sonraki olası adımlara potansiyel katılımına ilişkin kararların ise hükümet ortaklarıyla yakın istişare içinde daha sonra verileceğini aktaran Prevot, "Arktik bölgesi, tüm müttefiklerden ortak bir yaklaşım gerektiriyor ve Belçika, bu konudaki sorumluluklarını üstlenmekten memnuniyet duyuyor." değerlendirmesini yaptı.

Prevot, paylaşımında Savunma Bakanı Theo Francken'in "Arktik bölgesindeki güvenlik, tüm İttifak için stratejik öneme sahiptir. Bu göreve katılarak, NATO içindeki bağlılığımızı gösteriyor ve bu stratejik öneme sahip bölgenin güvenliğini sağlamaya yönelik ortak çabalara katkıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Trump'ın Grönland söylemleri

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland Dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

İngiltere, Fransa, Almanya, İsveç ve Hollanda'da söz konusu tatbikat için sembolik sayıda asker göndereceğini duyurmuştu.

