Belçika, Grönland’da yürütülecek çok uluslu keşif çalışmalarına subay gönderecek
Belçika, Grönland’da yürütülecek çok uluslu keşif çalışmalarına katılması için subay göndereceklerini duyurdu.
Brüksel
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Grönland’da yürütülecek çok uluslu keşif çalışmalarına katılması için 19 Ocak'ta bu ülkeye subay göndereceklerini bildirdi.
- Trump, Grönland konusunda NATO ile "görüştüklerini" belirtti
- Trump: Grönland konusunda bizimle aynı fikirde olmayan ülkelere gümrük vergisi uygulayabilirim
- Litvanya Dışişleri Bakanı, Grönland'da askeri tatbikatlara katılmayı değerlendirmeleri gerektiğini söyledi
- Almanya Savunma Bakanı Pistorius, ABD'nin Grönland'a ilişkin emellerini "güç oyunu" olarak nitelendirdi
- Grönland sakinleri, ABD Başkanı Trump'ın taleplerinden rahatsız
Prevot, "Danimarka komutasında yürütülen bu keşif misyonu, NATO'nun stratejik öneme sahip Arktik bölgesindeki askeri varlığını ve eğitim kapasitesini güçlendirmeye yönelik daha geniş kapsamlı çabalarının bir parçasıdır." ifadesini kullandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Belçika'nın "Arktik Nöbet Operasyonu" gibi sonraki olası adımlara potansiyel katılımına ilişkin kararların ise hükümet ortaklarıyla yakın istişare içinde daha sonra verileceğini aktaran Prevot, "Arktik bölgesi, tüm müttefiklerden ortak bir yaklaşım gerektiriyor ve Belçika, bu konudaki sorumluluklarını üstlenmekten memnuniyet duyuyor." değerlendirmesini yaptı.
Prevot, paylaşımında Savunma Bakanı Theo Francken'in "Arktik bölgesindeki güvenlik, tüm İttifak için stratejik öneme sahiptir. Bu göreve katılarak, NATO içindeki bağlılığımızı gösteriyor ve bu stratejik öneme sahip bölgenin güvenliğini sağlamaya yönelik ortak çabalara katkıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi.
Trump'ın Grönland söylemleri
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.
Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland Dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.
Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.
İngiltere, Fransa, Almanya, İsveç ve Hollanda'da söz konusu tatbikat için sembolik sayıda asker göndereceğini duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.