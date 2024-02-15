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Dünya

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Türkiye ile Belarus tarihi eskiye dayanan stratejik müttefiktir

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Türkiye'nin ülkesi için stratejik müttefik olduğunu söyledi.

Ramin Abdullayev  | 15.02.2024 - Güncelleme : 15.02.2024
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Türkiye ile Belarus tarihi eskiye dayanan stratejik müttefiktir

Minsk

Belarus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Güçlü Cem Işık Lukaşenko'ya güven mektubunu sundu.

Lukaşenko, burada yaptığı konuşmada, Ankara ile ilişkilerin önemine dikkati çekerek, "Türkiye ile Belarus, tarihi eskiye dayanan stratejik müttefiktir. Minsk ile Ankara’yı ulusal çıkarların öncelikleri, milli güvenliğin sağlanması, geleneksel aile değerlerine verilen önem, tarihi mirasın korunması ve daha fazlası birleştiriyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Türkiye tarafından her iki devletin çıkarlarına uygun öneri ve girişimler beklediklerini söyledi.

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