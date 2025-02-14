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Dünya

Bayırbucak Türkmenleri, Esed rejiminin yıktığı mezarlığı eski haline getirmek için çalışıyor

Suriye'nin Lazkiye ili merkezinden Bayırbucak bölgesine geri dönen Türkmenler, devrik Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yok etmeye çalıştığı, Ablaklı köyündeki mezarlığı onarmak için kolları sıvadı.

Muhammed Karabacak, Eşref Musa  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
Bayırbucak Türkmenleri, Esed rejiminin yıktığı mezarlığı eski haline getirmek için çalışıyor Fotoğraf:İzettin Kasım/AA

Lazkiye

Devrik Esed rejimi ve destekçisi Rusya, 2015'in son aylarında, Lazkiye'deki Türkmenlerin yaşadığı Bayırbucak bölgesinin büyük kısmını bombalayarak ele geçirdi.

Köylerdeki evler, devrik Esed rejimi unsurları tarafından yıkılıp, talan edilip yağmalandı.

Ayrıca rejim unsurları, Bayırbucak bölgesindeki Ablaklı köyünde 570 Türkmen'in defnedildiği mezarlığı iş makineleriyle tahrip ederek mezar taşlarını ortadan kaldırmaya çalıştı.

Lazkiye il merkezi ve Türkiye'den, yıllar sonra köylerine dönen Türkmenler, tahrip edilen mezarlığı onarmak için hazırlıklara başladı.

Türkmenler, mezar taşlarını çıkarıp mezarlıktaki çalılıkları temizledikten sonra Özgür Suriye Ordusu ve Suriye Türkmenlerinin ay yıldızlı bayrağını dikti.

Suriye Türkmen Meclisi yetkililerinden alınan bilgiye göre, çoğu Bayır bölgesinde devrik Esed rejiminin düzenlediği bombardıman sonucu tamamen yıkılan 1800 ev dahil, toplam 4 bin 500 ev hasar gördü.

AA, Bayırbucak bölgesindeki köylerde yapılan yıkımı ve Ablaklı köyündeki mezarlıkta yapılan çalışmaları havadan görüntüledi.

"Mezarlığı eski halinde getirmeye çalışıyoruz"

Türkiye'den, 14 yıl sonra Yamadı köyüne dönen Halit Sakallı, vatanına ve köyüne kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Gelir gelmez Ablaklı köyündeki mezarlığı temizlemeye ve onarmaya geldiğini anlatan Sakallı, "Burada 570 şehidimizin mezarı bulunuyor. Kanını ve canını vererek bu köyleri emanet bıraktılar. İlk geldiğimizde temizlemeye başladık." dedi.

Mezarlıkta bir cami ve anıt inşa etmeyi planladıklarını belirten Sakallı, "Rejim buraları tahrip etmişti. Mezarlığı eski haline getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Sakallı ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk halkına ve ordusuna teşekkür etti.

"Köyümüze bakın, evlerin halini görün"

Aynı bölgedeki Dervişen köyünden Ali Yüzbaşı da Ekim 2015'te yerinden edildiğini ve İdlib'e bağlı Cisir eş Şuğur ilçesine sığındığını söyledi.

Yüzbaşı, "Düşmanı köyden kovduğumuzda evime geri döndüm. Evimde oturacak bir şey kalmadı." ifadelerini kullandı.

Esed rejiminin, köyündeki mezarlığı askeri karargaha çevirdiklerini anlatan Yüzbaşı, "Köyümüze bakın, evlerin halini görün." dedi.

Köyüne geri dönüp toprağını kokladığı için sevinç yaşadığını dile getiren Yüzbaşı, "Allah bizi bu topraklardan ayırmasın ama buraya yardım lazım, şu köylerimize milletimiz geri dönerse, mezarlığımız da yenilenirse daha mutlu oluruz." ifadelerini kullandı.

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