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Dünya

Batılı ülkeler, yeni yaptırımlarıyla Putin'e yakın bazı isimler ve Rus bankalarını hedef alıyor

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararı nedeniyle ABD, İngiltere ve AB'nin yürürlüğe koyduğu yeni yaptırımlar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bazı isimler ve Rus bankalarını hedef alıyor.

Emre Gürkan Abay   | 23.02.2022
Batılı ülkeler, yeni yaptırımlarıyla Putin'e yakın bazı isimler ve Rus bankalarını hedef alıyor

Moskova

Açıklanan yaptırımlarla bazı Rus bankalarının uluslararası piyasalardaki faaliyetleri kısıtlanırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen bazı Rus "oligarklar" da hedef alındı.

Batılı yetkililer, Rusya'nın Ukrayna hamlesinin ardından açıklanan yaptırımların zayıf kaldığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oldu.

Rus rublesi dolar karşısında değer kazanırken, Batılı ülkelerin yaptırım uyguladığı bankaların Rus ekonomisinde fazla bir ağırlığının olmaması ve Sberbank, VTB ve Gazprombank gibi enerji gelirlerinin de toplandığı bankaların hedef alınmaması dikkati çekiyor.

İngiltere'nin yaptırım listesine Rus bankalarından Bank Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank ve Black Sea Bank girerken, ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı yaptırımların hedefinde ise VEB ve Promsvyazbank yer aldı.

AB ise Rus askerlerin ayrılıkçı bölgelere girmesine onay veren Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın 351 üyesi ile Ukrayna'yı dezenformasyon kampanyaları yürüterek ve iki ayrılıkçı bölgeye mali destek sağlayarak istikrarsızlaştıran 27 kişiyi hedef aldığını duyurdu.

ABD ayrıca, Rusya'nın kamu borcuyla ilgili işlemler üzerindeki kısıtlamaları da artırırken, bu kısıtlamaların Rus hükümetinin finansman sağlamasını önemli ölçüde engelleyeceği öne sürüldü.

Yaptırım uygulanan Rus bankaları

Yaptırım listesine alınan bankalardan sadece Promsvyazbank, Rusya Merkez Bankası'nın "stratejik öneme sahip bankalar" listesinde yer alırken, bankanın bir diğer özelliği ise Rusya'daki askeri ihaleler sonucunda yapılan ödemelerin söz konusu banka üzerinden gerçekleştirilmesi.

Promsvyazbank'tan dünkü kararların ardından yapılan yazılı açıklamada, yaptırım kararının beklenen bir adım olduğuna işaret edilerek, "Yaptırımların faaliyetlerimiz üzerinde önemli bir etkisi yok. Banka, normal şekilde çalışıyor ve her alanda faaliyetlerini sürdürüyor." denildi.

İngiltere'nin açıkladığı listede yer alan Bank Rossiya, halihazırda 2014'ten bu yana ABD'nin yaptırım listesinde de bulunurken, Kremlin'e yakın bazı isimlerin varlıklarını söz konusu banka hesaplarında tuttukları öne sürülüyor.

Listedeki bir başka banka olan VEB ise Rus ordusunun takımı olarak bilinen CSKA'nın yüzde 77'lik payla ana hissedarı konumunda bulunuyor. VEB'den yapılan açıklamada, "ABD tarafından getirilen kısıtlamalar VEB'in Rus ekonomisinin gelişimini ve vatandaşlarının refahını teşvik etme misyonuna olan bağlılığını etkilemeyecektir." denildi.

Yaptırım listesine alınan VEB ve Promsvyazbank, toplamda 80 milyar dolardan fazla varlığa sahip.

Putin'in yakın çemberinden bazı isimlere yaptırım

İngiltere, ABD'nin 2014 ve 2018'de yaptırım uyguladığı Gennady Timçenko ve İgor Rotenberg'i de yaptırım listesine alarak, söz konusu iş insanlarının İngiltere'de, eğer varsa, varlıklarının dondurulacağını duyurdu.

Enerji, ulaşım ve inşaat sektörlerine yatırım yapan Volga Grubu'nun sahibi Timçenko, Rusya'nın en büyük ikinci doğal gaz şikreti Novatek ve dünyanın en büyük petrokimya şirketlerinden Sibur'da paya sahip.

Forbes dergisine göre yaklaşık 24 milyar dolar servete sahip Timçenko, Putin'in 1990'lı yılların başından bu yana St. Petersburg şehrinden tanıştığı yakın bir dostu olarak tanınıyor.

Putin'in çocukluk arkadaşlarından birisi olarak bilinen ve Rusya'nın en büyük boru hattı inşaat şirketi S. G. M. Grubu'nun sahibi Arkadiy Rotenberg'in oğlu İgor Rotenberg de yaptırım uygulanan bir diğer isim olarak ön plana çıkıyor.

İgor Rotenberg, babası Arkadiy 2014'te ABD'nin yaptırım listesine alındığında, babasına ait bazı şirketlerdeki hisseleri satın almıştı.

Yaptırım uygulanan bir diğer isim, Arkadiy Rotenberg'in kardeşi ve yine Putin'in çocukluk arkadaşı olarak bilinen Boris Rotenberg de 1,2 milyar dolar servetiyle özellikle bankacılık alanında çeşitli faaliyetlerde bulunuyor.

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