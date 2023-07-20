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Dünya

Batı Trakyalı Türklerden 9 azınlık okulunun kapatılmasına tepki

Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan Eğitim Bakanlığının bölgede öğrenci sayısının yetersiz olmasını gerekçe göstererek 9 azınlık okulunun daha kapatılması kararına tepki gösterdi.

Ayhan Mehmet  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
Batı Trakyalı Türklerden 9 azınlık okulunun kapatılmasına tepki Fotoğraf: Mehmet Hatipoğlu/AA

Gümülcine

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, 9 azınlık okulunu daha kapatma kararı alan Yunanistan Eğitim Bakanlığı kınandı.

Açıklamada "Eğitim alanında alınan bu ve benzeri çağ dışı kararları şiddetle kınıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Azınlık eğitiminin statüsünün Lozan Antlaşması başta olmak üzere uluslararası anlaşmalarla belirlendiği vurgulanan açıklamada, azınlık hakları konusunda iyileştirme yerine gerileme yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, Yunanistan'ın, uluslararası hukuk ve antlaşmaları sadece azınlık aleyhine yorumladığının altı çizildi.

Dostluk Eşitlik Barış Partisi de (DEB) yaptığı açıklamada, "Genel seçimler sırasında Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığına yönelik tehditkar söylemlerin ve tavırların ardından böyle bir karar ile karşı karşıya kalmak azınlığı bir kez daha hüsrana uğratmaktadır" denildi.

Gümülcine Türk Gençler Birliğinden (GTGB) yapılan açıklamada ise hükümetin azınlık yetkililerinin taleplerini dikkate almadan aldığı kararların "kabul edilemez" olduğu vurgulandı.

Kararla, 2011’den bu yana öğrenci yetersizliği gerekçesiyle sistematik olarak kapatılan Türk azınlık ilkokulu sayısı sürekli yükselirken, Batı Trakya'da faaliyetlerine devam eden azınlık okulu sayısı da 90'a düştü.

1995 yılında Batı Trakya genelinde 231 azınlık okulu faaliyet gösteriyordu.

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