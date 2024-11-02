Dolar
34.33
Euro
37.25
Altın
2,736.32
ETH/USDT
2,489.20
BTC/USDT
69,447.00
BIST 100
8,891.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Batı Trakya Türkleri, yangınlardan etkilenen bölgelere fidan dikiyor

Batı Trakya Türkleri, geçen yıl yaşanan orman yangınlarıyla küle dönen bölgelerin yeniden yeşermesi amacıyla fidan dikim çalışmaları yürütüyor.

Ayhan Mehmet  | 02.11.2024 - Güncelleme : 02.11.2024
Batı Trakya Türkleri, yangınlardan etkilenen bölgelere fidan dikiyor Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

Gümülcine

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) çatısı altında faaliyet gösteren Genç Akademisyenler Topluluğu'nun (GAT) çağrısıyla Susurköy ve Kozlardere bölgelerinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Yangının en yoğun etkilediği bu bölgelerde toplanan onlarca gönüllü, zeytin ve çam fidanları dikerek doğanın yeniden canlanması için katkı sağladı.

BTAYTD Başkanı Hüseyin Baltacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerin doğaya olan duyarlılığına ve geleceğe yönelik anlamlı projelerine vurgu yaparak, "Gençlerimiz, geleceğe yönelik yüzeysel değil, derin ve anlamlı fikirlerle hareket ediyor. Onları bu çabalarından dolayı tebrik ediyorum. Bu tür insan ve doğa odaklı etkinliklerin birlik, beraberlik, barış ve huzur duygularını pekiştirdiğine inanıyoruz. Bu gençlerin ileride daha pek çok başarılı projeye imza atacaklarından eminim." dedi.

Etkinlikte yer alan gönüllülerden Nilay Mümin ise "Burada olmak gerçekten çok anlamlıydı. Yangından sonra bu bölgenin nasıl etkilendiğini hepimiz gördük, şimdi ise o yıkımın yerine yeni bir hayat eklemek beni çok duygulandırdı." ifadeleriyle duygularını paylaştı.

Doğaya ve geleceğe küçük de olsa katkıda bulunmanın özel bir deneyim olduğunu vurgulayan Mümin, "Biz, Batı Trakyalı Türkler olarak bu etkinlikle birlikte çalışmanın ve dayanışmanın önemine dikkat çekmek, özellikle genç nesle örnek olmak istedik." dedi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal ile eşi İlayda Ünal ve Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu da katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor
MSB'den, terör örgütü PKK'nın kaçırarak zorla örgüt faaliyetlerinde kullandığı çocuklara ilişkin paylaşım
Van'da hastanede silahlı saldırı sonucu biri sağlık çalışanı 2 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Geçmişte alamadığımız bazı ürünleri şimdi dünyanın dört bir yerine ihraç ediyoruz
Karaman'daki Yollarbaşı Göleti'nde kuraklığın etkisi görülüyor

Benzer haberler

Batı Trakya Türkleri, yangınlardan etkilenen bölgelere fidan dikiyor

Batı Trakya Türkleri, yangınlardan etkilenen bölgelere fidan dikiyor

Selanik'teki Atatürk Evi'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı dolayısıyla tören düzenlendi

Atina'da öğrencileriyle "Filistin'e özgürlük" pankartı hazırlayan öğretmene soruşturma tehdidi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet