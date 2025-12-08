Dolar
Dünya

Yunanistan'ın Girit kentinde protestocu çiftçilerin havaalanı pistine girmesi hava trafiğini aksattı

Yunanistan'ın Girit Adasında, protestocuların Kandiye Nikos Kazancakis Uluslararası Havalimanı'nda pist alanına girmesi sonucu hava trafiği durduruldu.

Ayhan Mehmet  | 08.12.2025 - Güncelleme : 08.12.2025
Yunanistan'ın Girit kentinde protestocu çiftçilerin havaalanı pistine girmesi hava trafiğini aksattı Fotoğraf: Stefanos Rapanis/AA

Gümülcine

Tarım sektörü mensupları, yaklaşık bir haftadır Yunanistan genelinde protestolar düzenliyor.

Neakriti haber sitesine göre, Girit'te sabah saatlerinde Kandiye Nikos Kazancakis Uluslararası Havalimanı'na yönelen çiftçiler ve besiciler, bölgede konuşlu güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi.

Polis, kalabalığı dağıtmak amacıyla göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı.

Gerilimin artmasının ardından bazı göstericiler polis hattını aşarak pist alanına girdi. Bunun üzerine havalimanının faaliyetleri ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

Piste giriş nedeniyle Atina ve Rodos'tan Kandiye’ye gelen iki uçak bir süre havada tur attıktan sonra geri dönmek zorunda kaldı.

Havalimanı yönetimi ve yetkililer, piste giren protestocuların uzaklaştırılması ve uçuşların yeniden başlaması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Yunanistan genelinde eylem yapan çiftçiler, zaman zaman şehirler arası otoyolları ve sınır kapılarını kapatıyor.

Çiftçiler, devlet teşviklerinde yolsuzluk iddiaları nedeniyle geciken destek ödemelerinin yapılmasını ve yüksek üretim maliyetlerini düşürecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor.

