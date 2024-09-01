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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Batı Şeria'nın El Halil kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsrail polisi öldü

Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsrail polisi öldü.

Mehmet Nuri Uçar  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
Batı Şeria'nın El Halil kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsrail polisi öldü

El Halil

İbranice yayın yapan Maariv gazetesinin haberinde göre, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan Terkumya beldesinde bir araçtan İsrail polisinin bulunduğu bir araca silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 3 İsrail polisi öldü.

Saldırganlar olay yerinden kaçmayı başarırken, İsrail polisi faillerin bulunması için geniş çaplı arama başlattı.

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