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Dünya

Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilerin zeytin ağaçlarını kesti

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde Filistinlilere ait 100 zeytin ağacını kesti.

Qais Omar Darwesh Omar, Ali Semerci  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilerin zeytin ağaçlarını kesti Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ramallah

Selfit kentinin doğusundaki Yasuf Köyü Meclis Başkanı Vail Ebu Madi, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden bir grubun, Selfit'e bağlı Yasuf ve Iskaka köyleri arazisinde yaklaşık 100 zeytin ağacını kestiğini belirten Ebu Madi, söz konusu zeytin ağaçlarının 60 yıllık ve üzerinde olduğunu aktardı.

Ebu Madi, söz konusu köylerin daha önce de defalarca benzer saldırılara maruz kaldığını vurguladı.

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