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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin saldırıları sebebiyle 14 ailelik Filistinli topluluk yerinden edildi

Filistinli bir yetkili, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi'nde yaşayan ve 14 aileden oluşan "Ummu'l Cemal" topluluğunun Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu göç etmek zorunda kaldığını söyledi.

Qais Omar Darwesh Omar, Muhammed Emin Canik, Ekrem Biçeroğlu  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin saldırıları sebebiyle 14 ailelik Filistinli topluluk yerinden edildi

Ramallah

Batı Şeria'nın kuzeyinde yerleşim dosyalarından sorumlu Mutaz Bişarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Ürdün Vadisi'nde (Ağvar) yaşayan Ummu'l Cemal topluluğunun evlerini terk etmek zorunda kaldığını aktardı.

Bişarat, Ummu'l Cemal topluluğunun, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, baskınları, ölüm tehditleri, koyun çalma ve su kaynaklarından mahrum bırakma gibi saldırıları arttığı için yaşadıkları yerden göçmek zorunda kaldığını belirtti.

Saldırgan İsrailli yerleşimcilerin, Filistinlileri yerinden etmek için İsrail güçlerinin desteğiyle sistematik bir politika izlediğine dikkati çeken Bişarat, Ummu'l Cemal topluluğuna mensup 14 ailenin hayvancılıkla geçimlerini sağladığını kaydetti.

Bişarat, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin birkaç ay önce Ummu'l Cemal topluluğu yakınında hayvancılık yapmaya başlayıp, İsrail ordusunun koruması altında bölgedeki Filistinlileri rahatsız etmeye ve arbede çıkarmaya başladıklarını ifade etti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Müeyyed Şaban, daha önce yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri, saldırgan gaspçı İsraillilerin saldırıları yüzünden 26 Filistinli bedevi topluluğun göçe zorlandığını söylemişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 633 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 5 bin 400 Filistinli yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 5 Filistinli öldü, 92 bin 401 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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