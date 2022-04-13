Dolar
14.59
Euro
15.88
Altın
1,978.90
ETH/USDT
3,088.10
BTC/USDT
41,028.00
BIST 100
2,460.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Batı Şeria'da İsrail güçlerince öldürülen Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus şehrinde İsrail ordusuyla Filistinliler arasında çıkan olaylarda İsrail askerlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 34 yaşındaki Filistinli Muhammed Hassan Assaf'ın naaşı toprağa verildi.

Qais Omar Darwesh Omar, Ekrem Biçeroğlu   | 13.04.2022
Batı Şeria'da İsrail güçlerince öldürülen Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

Ramallah

Assaf'ın naaşı kalabalık bir konvoy eşliğinde Kalkilya'daki Derviş Nizal Hastanesinden alınarak Kefer Lakıf beldesine getirildi.

Yüzlerce kişi tarafından kılınan cenaze namazı sonrasında Assaf'ın naaşı kent mezarlığında toprağa verildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, başından ve göğüs bölgesinden vurulan Filistinli Muhammed Hassan Assaf'ın yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, olaylar Nablus kentindeki "Yusuf Türbesi"ne geçmek isteyen Yahudi yerleşimcilere eşlik eden İsrail askerlerinin bölgeye girmesiyle patlak verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada ise Nablus'taki Yusuf Türbesi yakınlarında çıkan çatışmalarda 10 kişinin gerçek mermi, 6 kişinin plastik mermiyle yaralandığı ifade edildi.

"Yusuf Türbesi"

Nablus'un doğusunda bulunan "Yusuf Türbesi", Yahudiler tarafından kutsal bir mekan olarak kabul ediliyor. Yahudiler, Yusuf Peygamberin kemiklerinin Mısır'dan getirilip burada defnedildiğine inanıyor.

Filistinli tarihi eser uzmanları ise türbenin birkaç yüzyıllık geçmişi olduğunu ve Hazreti Yusuf'a değil, Yusuf Duveykat isimli Müslüman bir alime ait olduğunu iddia ediyor.

İsrail'de son 3 haftada düzenlenen 4 saldırıda 14 İsrailli hayatını kaybetmişti. İsrail ordusunun, Batı Şeria'da düzenlediği baskınların ardından bölgedeki şiddet olayları artmış, bu süreçte en az 20 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 5 bin 529 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 986 bin 408'e çıktı
Yunanistan'da Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor
804 hastanenin yoğun bakımında Kovid-19 hastası kalmadı
Şanghay'da karantina tedbirleri kademeli olarak gevşetilecek

Benzer haberler

Batı Şeria'da İsrail güçlerince öldürülen Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

Batı Şeria'da İsrail güçlerince öldürülen Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

İsrail'de 14 yaşında mahkum edilen Manasıra'nın erken tahliyesi yeniden görüşülecek

Türk Kızılaydan Filistin'de 42 bin kişiye ramazan yardımı

İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi vurarak öldürdü

İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi vurarak öldürdü
Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa: Türkiye'deki ramazan atmosferi çok hoşuma gidiyor

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa: Türkiye'deki ramazan atmosferi çok hoşuma gidiyor
A Milli Kadın Futbol Takımı deplasmanda İsrail'e 1-0 mağlup oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı deplasmanda İsrail'e 1-0 mağlup oldu