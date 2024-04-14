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Dünya

Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 5 Filistinli yaralandı

İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerindeki saldırılarında 5 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Gülşen Topçu  | 14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 5 Filistinli yaralandı Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Kudüs

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Ramallah'ın kuzeyindeki Celezun Mülteci Kampı ile Doğu el-Mezraa kasabası ve Kalkilya kentinde İsrail güçleri Filistinlilere ateş açtı. Beytüllahim'de ise yasa dışı Yahudi yerleşimciler bir Filistinliyi darbetti.

Celezun'da göğsünden gerçek mermiyle ağır yaralanan bir Filistinli hastaneye kaldırıldı. Doğu Mezraa'da ise bir Filistinli başından diğeri ise ayağından gerçek mermiyle yaralandı.

Kalkilya'da da bir genç elinden ve ayağından gerçek mermiyle vuruldu. Beytüllahim'de yerleşimcilerin saldırısında yaralanan Ala Ömer Ebu Galyun, Beyt Cala Hastanesi'ne kaldırıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 12 Nisan'dan bu yana 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Yahudi yerleşimciler 12 Nisan akşamından bu yana Batı Şeria'da pek çok noktada Filistinlilere saldırılarını artırdı.

Yasa dışı yerleşimciler, başta Mugayyir köyü olmak üzere Filistinlilere ait köy ve beldelere saldırdı, çok sayıda aracı ateşe verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

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