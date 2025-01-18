Dolar
35.46
Euro
36.43
Altın
2,702.92
ETH/USDT
3,319.40
BTC/USDT
104,916.00
BIST 100
9,977.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuşuyor
logo
Dünya

Batı Şeria'da Filistin yönetimi ile Cenin'deki silahlı gruplar arasında anlaşma sağlandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin güvenlik güçleri ile Cenin kampındaki silahlı gruplar arasında anlaşma sağlandı.

Aysar Alais, Mehmet Nuri Uçar, Safiye Karabacak  | 18.01.2025 - Güncelleme : 18.01.2025
Batı Şeria'da Filistin yönetimi ile Cenin'deki silahlı gruplar arasında anlaşma sağlandı

Ramallah

Cenin Mülteci Kampındaki Islah Toplumu Komitesi Başkanı Ahmed Salah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin yönetimi ile silahlı direniş grupları arasında yapılan anlaşma sonrasında dün, Filistinli güvenlik güçlerinin kampa giriş yaparak etrafa konuşlandığını söyledi.

Krizin zor olduğunu ve bunun sonucunda gözaltılar ve ölümler açısından da bazı karmaşık sorunları ortaya çıkardığını aktaran Salah, kamptaki molozların kaldırılması ve patlayıcı maddelerin imhası çalışmalarının bugün başlayacağını dile getirdi.

Salah, "kamptaki silahların veya silahlı grup üyelerinin Filistin güvenliğine teslim edilmeyeceğini" vurguladı.

Filistin Güvenlik Güçleri Sözcüsü Enver Receb de yaptığı açıklamada, anlaşmanın dün polis ve güvenlik güçlerinin Cenin'de konuşlandırılmasıyla yapıldığını belirterek, ardından yolların açıldığını, bariyerler kaldırıldığını ve diğer güvenlik güçlerinin kampta konuşlanmasının önü açıldığını ifade etti.

Receb, "Cenin Tugayının talepleri yetkililer tarafından onaylandı ve polisin kamp alanına kısmen girmesi konusunda kendileriyle mutabakata vardık, geri kalan düzenlemeler tamamlanacak. Eğer süreç üzerinde mutabık kalınan şekilde ilerlerse, biz de kendi tarafımızdan tüm taahhütlerimizi yerine getireceğiz. Ancak bu, Filistin güvenlik güçlerinin anlaşmaya bağlı kalmasına bağlıdır." şeklinde konuştu.

Filistin güvenlik güçleri, 14 Aralık’tan itibaren "kanun dışı kişiler" olarak adlandırdıkları şahısları yakalamak gerekçesiyle Cenin Mülteci Kampı'nda operasyonlar başlatmıştı.

Hamas, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve İslami Cihad gibi Filistinli gruplar, güvenlik güçlerini, direnişçileri hedef almakla suçluyor.

Batı Şeria ve Gazze'den 135 sivil toplum kuruluşunu bünyesinde barındıran Filistin Sivil Toplum Örgütleri Ağı, 22 Aralık’ta "Cenin'deki krizin çözümü için diyalog yolunun benimsenmesi" çağrısında bulunmuş, gerilimin azaltılmasına engel olan sorunların çözülmesinde rol almaya hazır olduklarını açıklamıştı.

Cenin Mülteci Kampında operasyonlarda 6'sı güvenlik güçlerine mensup, biri Cenin Tugayı liderlerinden olmak üzere 15 kişi yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklardan Romanya hava sahasında eğitim uçuşu
Bazı illerde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından deprem bölgesine 1,9 milyar lira ödenek
FETÖ firarisi, sözde eski Malezya imamı Antepli'den terör örgütü itirafları
İstanbul'da kaçak ve sahte alkollü içki denetimleri sürüyor

Benzer haberler

Batı Şeria'da Filistin yönetimi ile Cenin'deki silahlı gruplar arasında anlaşma sağlandı

Batı Şeria'da Filistin yönetimi ile Cenin'deki silahlı gruplar arasında anlaşma sağlandı

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının detayları ortaya çıktı

İngiltere parlamento komitesi, hükümeti Filistin'i tanıma için zaman çizelgesi açıklamaya çağırdı

Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilerin zeytin ağaçlarını kesti

Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilerin zeytin ağaçlarını kesti
Filistin Kurtuluş Örgütü: Filistin topraklarının bölünmesini ve Gazze'nin ayrılmasını reddediyoruz

Filistin Kurtuluş Örgütü: Filistin topraklarının bölünmesini ve Gazze'nin ayrılmasını reddediyoruz
Rusya, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının Gazze'deki durumu istikrara kavuşturacağını umuyor

Rusya, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının Gazze'deki durumu istikrara kavuşturacağını umuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet