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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları karşılaştı. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi.
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Dünya

Başbakan Trudeau'dan, ABD'nin gümrük vergilerine karşı "Kanada'yı seçin" çağrısı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD yönetiminin Kanada'ya yönelik yeni gümrük vergilerini duyurmasının ardından, "Yapabildiğiniz müddetçe Kanada'yı seçin." mesajını paylaştı.

Şerife Çetin  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
Başbakan Trudeau'dan, ABD'nin gümrük vergilerine karşı "Kanada'yı seçin" çağrısı

New York

Trudeau, X sosyal medya hesabından "Şimdi Kanada'da üretilen malları seçme zamanı." paylaşımıyla vatandaşlara etiketleri kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

Kanada halkının kendi payına düşeni yapması gerektiğini belirten Trudeau, "Yapabildiğiniz müddetçe Kanada'yı seçin." paylaşımını yaptı.

ABD yönetimi, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirildiğini duyurmuştu.

Trudeau ise misilleme olarak ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını, bu tarifelerin 30 milyar Kanada doları değerindeki mallar için salı gününden itibaren, 125 milyar Kanada doları değerindeki mallar için ise 21 gün içinde yürürlüğe gireceğini aktarmıştı.


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