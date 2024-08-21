Dolar
33.91
Euro
37.87
Altın
2,509.91
ETH/USDT
2,627.00
BTC/USDT
59,821.00
BIST 100
9,904.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bangladeş'te seller nedeniyle 1,5 milyondan fazla kişi mahsur kaldı

Bangladeş'in güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışlar ve taşan nehirler sonucu oluşan seller nedeniyle 1,5 milyondan fazla kişinin mahsur kaldığı bildirildi.

Lejla Biogradlija  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
Bangladeş'te seller nedeniyle 1,5 milyondan fazla kişi mahsur kaldı

Dakka

Bangladeş'teki Feni, Cumilla ve Noakhali bölgelerinde etkisini gösteren şiddetli yağış sonucu birçok yol ve ev, su altında kaldı.

Bangladeş Sınır Muhafızları (BGB), selden etkilenen bölgelerde 1,5 milyondan fazla kişinin mahsur kaldığını ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bangladeş Su Geliştirme Kurulu yetkilileri, AA muhabirine, ülkede birçok nehirde suyun tehlikeli seviyelere ulaştığını söyledi.

Su Geliştirme Kurulu Sel Tahmin ve Uyarı Merkezince (FFWC) yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki nehirlerin de son 50 yılın en yüksek su seviyesine ulaştığı aktarıldı.

FFWC mühendislerinden Sarder Udoy Raihan, "Şu an 5 bölgede ani sel baskınları yaşanıyor ve bu bölgelerdeki nehir seviyelerinin önümüzdeki 24 saat boyunca tehlikeli seviyenin üzerinde kalması bekleniyor." dedi.

Bangladeş Meteoroloji Dairesi de şiddetli yağışların bir gün daha etkili olacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afyonkarahisar'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Sıcakların etkisiyle Çıldır Gölü'nde yosun oluştu
Japonya seyrinin ardından yurda dönen TCG Kınalıada korveti, Foça'da törenle karşılandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 25 Ağustos'ta Ahlat'ta toplanacak
Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Benzer haberler

Bangladeş'te seller nedeniyle 1,5 milyondan fazla kişi mahsur kaldı

Bangladeş'te seller nedeniyle 1,5 milyondan fazla kişi mahsur kaldı

Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 209'a çıktı

Bangladeş'te geçici hükümet, ülkeye sığınan Arakanlı Müslümanlara desteğini sürdürecek

Kırgızistan'ın tatil bölgesinde aşırı yağış sele neden oldu

Kırgızistan'ın tatil bölgesinde aşırı yağış sele neden oldu
ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
Libya'da sel felaketiyle mücadele için "olağanüstü hal" ilan edildi

Libya'da sel felaketiyle mücadele için "olağanüstü hal" ilan edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet