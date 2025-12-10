Bakü'de, 2. Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu düzenlenecek
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 2. Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu gerçekleştirilecek.
Bakü
Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) tarafından düzenlenen basın toplantısında, 23 Aralık'ta yapılması planlanan 2. Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu'na ilişkin bilgilendirme yapıldı.
TÜİB'in Azerbaycan İhracat ve Yatırımların Teşviki Ajansı (AZPROMO) ile ortaklaşa organize edeceği foruma Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı destek verecek.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Forumda, her iki ülkeden üst düzey resmî yetkililer, devlet kurumları, iş insanları ile iş dünyası birlikleri ve odaların temsilcilerinden oluşan 500’den fazla katılımcının yer almasının planlandığı bildirildi.
Haydar Aliyev Merkezi’nde düzenlenecek forumda, bölgeler arası ticaret ve lojistik koridorları, tarımsal işbirliği, sürdürülebilir kalkınma ve gıda güvenliği, enerji dönüşümü, yeşil şehircilik ile sürdürülebilir altyapı gibi başlıklar ele alınacak.
Etkinlik kapsamında Azerbaycan’a gelecek Türk şirketlerinin temsilcilerinin, ülkenin sanayi parkları ile serbest ekonomik bölgelerini ziyaret etmesi planlanıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da foruma katılacak
TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklığın ekonomik temelini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Azerbaycan’da "bir millet, iki devlet" anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Büyükfırat, iki kardeş ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.
İkinci Karabağ Savaşı’nda kazanılan zaferin ardından Azerbaycan’ın bölgenin parlayan yıldızı hâline geldiğini ifade eden Büyükfırat, "Azerbaycan en önemli kilit noktasına dönüştü. Biz de bunun farkındayız ve çalışmalarımızı buna göre yürütüyoruz. Düzenleyeceğimiz foruma Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov da katılacak." bilgisini paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.