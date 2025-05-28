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TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, FIVB Milletler Ligi öncesi A Milli Kadın ve Erkek Takımları için düzenlenen moral gecesinde konuşuyor.
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Dünya

Bakan Rubio, ABD'lileri "sansürleyen" yabancılara yönelik yeni vize kısıtlaması getirileceğini açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'lileri "sansürlemeye" çalışan yabancı kişi ve kurumlara yönelik yeni vize kısıtlaması getireceklerini duyurdu.

Ecem Şahinli Ögüç  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Bakan Rubio, ABD'lileri "sansürleyen" yabancılara yönelik yeni vize kısıtlaması getirileceğini açıkladı

Ankara

Bakan Rubio, ABD'nin vize uygulamalarına ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Rubio, uzun süredir ABD'lilerin ifade özgürlüğü haklarını kullandıkları için yabancı yetkililerce suçlandığını veya para cezasına çarptırıldığını belirtti.

ABD'lileri bu şekilde "sansürleyen" kişi ve kurumlara yönelik yeni bir vize kısıtlaması geleceğini duyuran Rubio, "ABD'lilerin haklarını baltalamak için çalışan yabancılar ülkemize seyahat etme ayrıcalığına sahip olmamalıdır." ifadesini kullandı.

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