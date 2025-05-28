Bakan Rubio, ABD'lileri "sansürleyen" yabancılara yönelik yeni vize kısıtlaması getirileceğini açıkladı
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'lileri "sansürlemeye" çalışan yabancı kişi ve kurumlara yönelik yeni vize kısıtlaması getireceklerini duyurdu.
Ankara
Bakan Rubio, ABD'nin vize uygulamalarına ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
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Rubio, uzun süredir ABD'lilerin ifade özgürlüğü haklarını kullandıkları için yabancı yetkililerce suçlandığını veya para cezasına çarptırıldığını belirtti.
ABD'lileri bu şekilde "sansürleyen" kişi ve kurumlara yönelik yeni bir vize kısıtlaması geleceğini duyuran Rubio, "ABD'lilerin haklarını baltalamak için çalışan yabancılar ülkemize seyahat etme ayrıcalığına sahip olmamalıdır." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.