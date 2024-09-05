Bakan Fidan, Üsküp'te iş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın X hesabından, Fidan'ın Üsküp'teki temaslarına ilişkin paylaşımlar yapıldı.
Bir paylaşımda Fidan'ın Üsküp'te iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, soydaşlar ve Türk vatandaşlarıyla bir araya geldiği belirtildi.
Bir diğer paylaşımda ise Bakan Fidan'ın, Üsküp'te 1884'te kurulan ve eğitim dili Türkçe olan Tefeyyüz İlköğretim Okulunu ziyaret ettiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.