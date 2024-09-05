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Dünya

Bakan Fidan, Üsküp'te iş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Gökhan Çeliker  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
Bakan Fidan, Üsküp'te iş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüştü

Ankara

Bakanlığın X hesabından, Fidan'ın Üsküp'teki temaslarına ilişkin paylaşımlar yapıldı.

Bir paylaşımda Fidan'ın Üsküp'te iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, soydaşlar ve Türk vatandaşlarıyla bir araya geldiği belirtildi.

Bir diğer paylaşımda ise Bakan Fidan'ın, Üsküp'te 1884'te kurulan ve eğitim dili Türkçe olan Tefeyyüz İlköğretim Okulunu ziyaret ettiği bildirildi.

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