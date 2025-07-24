Dolar
40.46
Euro
47.79
Altın
3,370.87
ETH/USDT
3,649.90
BTC/USDT
118,603.00
BIST 100
10,724.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesi sona erdi
logo
Dünya

Bakan Bondi, Trump'a adının "Epstein dosyalarında" geçtiğini söylediği iddiasıyla Senato'da ifadeye çağrıldı

ABD'de Demokrat Senatör Adam Schiff, Trump'a, adının Jeffrey Epstein'a ilişkin soruşturma belgelerinde geçtiğini söylediği yönündeki haberler üzerine, Adalet Bakanı Pam Bondi'yi Senato'da ifadeye çağırdı.

Ahmet Furkan Mercan  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
Bakan Bondi, Trump'a adının "Epstein dosyalarında" geçtiğini söylediği iddiasıyla Senato'da ifadeye çağrıldı

Ankara

Demokrat Senatör Schiff, X hesabından yayımladığı videoda, söz konusu iddialara tepki gösterdi.

Bakan Bondi ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel'i, ABD Senatosu Adalet Komitesinde konuyla ilgili ifade vermeye çağıran Senatör Schiff, "Bondi ve Patel'i, bu konuda ifade vermeleri için hemen yargı komitesine getirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, Bakan Bondi'nin, Trump'a adının Epstein'a ilişkin soruşturma belgelerinde geçtiğini bildirdiği iddia edilmişti.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung hafta içi yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaların "Demokratlar ve liberal medya tarafından uydurulan sahte haberlerin devamından başka bir şey olmadığını" bildirmişti.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

FBI da ABD Adalet Bakanlığı ile son günlerde kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgelere yönelik yürüttüğü incelemeyle gündeme gelmişti. Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein'e ait binlerce görüntünün incelendiğini aktarmıştı.

İnceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı; aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'ın, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söyleyemediğini" iddia etmişti.

WSJ gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik bir mektup yazmasını istediğini, bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu iddia etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB, Erzurum'da uçuş yapan F-16 uçaklarının görüntülerini paylaştı
Bakan Fidan, Karadağ İslam Birliği Başkanı Feyziç'i İstanbul'da kabul etti
Türkiye ile Somali arasında "nakdi yardımlara ilişkin değişiklik protokolü" imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'nın ibadete açılışının yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Malezya Başbakanı İbrahim ile telefonda görüştü

Benzer haberler

AB, ABD ile tarife anlaşmasını yakın görüyor

AB, ABD ile tarife anlaşmasını yakın görüyor

Rusya: ABD, uluslararası ticaret alanında istikrarsızlığın kaynağı

Bakan Bondi, Trump'a adının "Epstein dosyalarında" geçtiğini söylediği iddiasıyla Senato'da ifadeye çağrıldı

ABD'de doğurganlık oranı 2024'te en düşük seviyeyi gördü

ABD'de doğurganlık oranı 2024'te en düşük seviyeyi gördü
İsrail, ABD'den Trump yanlısı fenomenleri ağırlayarak imajını düzeltmeye çalışacak

İsrail, ABD'den Trump yanlısı fenomenleri ağırlayarak imajını düzeltmeye çalışacak
ABD, düzensiz göçmenlerin tutulması için Texas'ta 5 bin kişilik tesis inşa edecek

ABD, düzensiz göçmenlerin tutulması için Texas'ta 5 bin kişilik tesis inşa edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet