Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşması tepkilere neden oldu
Bahreyn'in, ABD'nin gözetiminde İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulması için anlaşmaya varıldığını açıklaması tepkilere neden oldu.
Ramallah
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu Üyesi Hanan Aşravi, ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Filistin halkı için gerçekten barış, onur ve ekonomik fırsatları oluşturmak istiyorsanız, acımasız İsrail işgaline ve onun topraklarımız ile kaynaklarımızı çalmasına son vermeye ne dersiniz? Normalleşme, Filistin sorununa bir çözüm sağlamaz. Çözüm, önce Filistin sorununun çözülmesini sonra normalleşmeyi içeren Arap Barış Girişimi'nin uygulanmasıyla sağlanır. Arapları İsrail ile normalleşmeye zorlamak barış ya da onur getirmeyecek." ifadelerine yer verdi.
- İsrail ve Bahreyn ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardı
- Bahreyn, İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulacağını açıkladı
Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, AA muhabirine, anlaşmanın Filistin halkını sırtından hançerlemek olduğunu söyledi.
Anlaşmayı "Yüzyılın anlaşmasına dahil olmak" şeklinde nitelendiren Bergusi, "Bu bir barış anlaşması değil, İsrail'in ırkçı yöneticilerine teslim olmaktır." dedi.
Yemen'den "Filistin'in yanındayız" mesajı
Yemen hükümeti, Bahreyn ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasını reddettiğini ve Filistin halkının yanında olduğunu açıkladı.
Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yemen Cumhuriyeti, başkenti Kudüs olan bağımsız devletlerinin kurulması da dahil olmak üzere devredilemez haklarını elde edene kadar Filistinli kardeşlerimizin daima yanındadır." ifadelerini kullandı.
Hadrami, Arap Barış Girişimi'ne göre, Filistinlilerin hakları geri verilene kadar İsrail ile normalleşme olmayacağını hatırlattı.
Bu arada, Husilere ait el-Mesira kanalında yer alan siyasi ofisten yapılan açıklamada, Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına varması kınandı.
Açıklamada, "Normalleşme sürecinde yer alan rejimler halklarını temsil etmiyorlar ve bir gün ihanetin bedelini ağır şekilde ödeyecekler." değerlendirmesinde bulunuldu.
Mısırlı eski milli futbolcu Muhammed Ebu Trika, İsrail ile normalleşmenin ihanet olduğunu belirtti.
Trika, Bahreyn ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rekabetin zirveye ulaşmak için olması normaldir, en dibe değil. İsrail ile normalleşme ihanettir. Filistin zayıfların değil cesurların davasıdır." ifadelerini kullandı.
Sisi'den normalleşmeye övgü
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, anlaşmayı "bölgede istikrar ve barış yolunda önemli bir adım" olarak nitelendirdi.
"ABD, Bahreyn ve İsrail'in, Manama ile Tel Aviv arasında diplomatik ilişkilerin kurulması konusunda varılan üçlü açıklamayı büyük bir ilgiyle takip ettim." diyen Sisi, şunları kaydetti:
"Filistin meselesinin adil ve kalıcı bir şekilde çözüme kavuşması için Orta Doğu'da istikrar ve barış yolunda atılan bu adım değerlidir. Bu tarihi adımı atan herkese teşekkür ediyorum."
ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.
Mısır, Ürdün ve BAE'nin ardından Bahreyn, İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi oldu.
Bahreyn Vifak Ulusal Derneğinden normalleşme anlaşmasına tepki
Bahreyn'de en büyük muhalif kanat Vifak Ulusal Derneği, ülkedeki kraliyet rejiminin İsrail ile normalleşme anlaşması yapacak bir meşruiyete sahip olmadığını açıkladı.
Derneğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bahreyn rejimi siyonistlerle bir anlaşma yapma meşruiyetine malik değildir. İşgalci siyonist oluşum da gayrimeşrudur." ifadeleri kullanıldı.
"Manama ile Tel Aviv arasındaki anlaşma İslam'a ve Araplığa ihanettir" denilen açıklamada, söz konusu anlaşmanın İslami, Arabi ve ulusal icmanın dışına çıkmak anlamına geldiği vurgulandı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bahreyn rejiminin normalleşme anlaşmasını yapma meşruiyeti yoktur. Siyasi, toplumsal, dini ve düşünsel olarak tüm unsurlarıyla Bahreyn halkı Filistin'e bağlılık konusunda birlik halindedir. Tümüyle siyonist varlığı reddetmektedir ve Filistin'in yanında yer almaktadır. Normalleşme Bahreyn halkının iradesine karşı açıkça zıttır. Filistin işgalini reddetmek konusundaki ilkesel inancına karşı bir darbedir ve terörist siyonizmle tam bir uyum içinde olmak demektir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.