Dünya

Bahreyn: İran'ın, başkent Manama'ya düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Bahreyn, İran'ın, başkent Manama'ya düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

Çağrı Koşak  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
Bahreyn: İran'ın, başkent Manama'ya düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

İstanbul

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İran'ın saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İran'ın, başkent Manama'da "sivil bir yerleşim alanındaki binayı hedef aldığı" belirtilerek, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Hayatını kaybeden kişinin 29 yaşında Bahreyn vatandaşı bir kadın olduğu belirtilen açıklamada, saldırıda 8 kişinin yaralandığı kaydedildi.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

