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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Bağımsız İnceleme Grubu: UNRWA, tarafsızlık ilkesini uygulamak için gerekli mekanizmalara sahip

UNRWA'ya yönelik iddiaların ardından Bağımsız İnceleme Grubunun başlattığı soruşturma, UNRWA'nın tarafsızlık ilkesini uygulamak için gerekli mekanizmalara sahip olduğuna işaret etti.

Şerife Çetin  | 20.03.2024 - Güncelleme : 20.03.2024
Bağımsız İnceleme Grubu: UNRWA, tarafsızlık ilkesini uygulamak için gerekli mekanizmalara sahip Fotoğraf: Dawoud Abo Alkas/AA

New York

BM Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino, günlük basın toplantısında, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bağımsız İnceleme Grubunun UNRWA'nın tarafsızlık ilkesini uygulayıp uygulamadığını araştırdığını dile getiren Nino, aynı zamanda bu ilke ihlal edildiğinde ya da Ajansa yönelik iddialarda bulunulduğunda ne yapıldığına bakıldığını söyledi.

Bunun ara bir rapor olduğunu belirten Nino, ilk etapta elde edilen bilgilerin bugün BM Genel Sekreteri'ne sunulacağını bildirdi.

Nino, İsrail'in 7 Ekim saldırılarına UNRWA çalışanlarının dahil olduğuna ilişkin iddialarının BM İç Gözetim Hizmetleri Ofisince (OIOS) soruşturulduğunu anımsattı.

"Bağımsız İnceleme Grubunun ara raporuna göre UNRWA, tarafsızlık ilkesini uygulamak için gerekli mekanizmalara sahip. Aynı zamanda bazı kritik alanların geliştirilmesi gerektiği görüldü." ifadesini kullanan Nino, Grubun daha somut ve gerçekçi tavsiyeler üzerinde çalışacağını söyledi.

Nino, Bağımsız İnceleme Grubunun nihai raporunu 20 Nisan'da paylaşacağını açıkladı.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

İsrail, 12 UNRWA çalışanının 7 Ekim'deki Hamas saldırılarına karıştığını iddia etmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin yaklaşık 30 bin personeli bulunan UNRWA'dan 12 kişinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Bu iddialar nedeniyle bazı ülkeler UNRWA'ya yönelik finansal desteği geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Yardımların kesilmesinin ardından UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, kuruluşun ABD başta olmak üzere bazı Batılı ülkelerin fon kesintileri nedeniyle "yok olma" riskiyle karşı karşıya olduğunu söylemişti.

Lazzarini, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın başkanlığında kurulan Bağımsız İnceleme Grubunun nihai raporunu birkaç hafta içinde yayınlamasını beklediklerini ifade etmişti.

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