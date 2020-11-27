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Dünya

Bağdat’ta Sadr yanlısı binlerce kişi, erken seçime katılma çağrısına destek gösterisi yaptı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, Sadr Hareketi Lideri Mukteda es-Sadr yanlısı binlerce kişi, cuma namazı sonrası erken seçimlere katılma çağrısına destek gösterisi düzenledi.

Haydar Karaalp   | 27.11.2020
Bağdat’ta Sadr yanlısı binlerce kişi, erken seçime katılma çağrısına destek gösterisi yaptı Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani/AA

Bağdat

Sadr Hareketi mensupları Tahrir Meydanı'nda cuma namazı kıldı

Irak'ta, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın çağrısı üzerine binlerce Sadr Hareketi mensubu, cuma namazını kılmak için başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı'na akın etti. ( Murtadha Al-Sudani - Anadolu Ajansı )

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Sadr Hareketi Lideri Mukteda es-Sadr yanlısı kalabalık, Bağdat’ın merkezi Tahrir Medyanı’nda önce cuma namazı kıldı ardından liderlerinin erken seçime katılmaları çağrısına destek gösterisi yaptı.

Bağdat’ın merkezinde toplanan göstericilenr, ülke bayraklarıyla liderlerinin posterlerini taşıdı.

Sadr, tabanına seslenerek, gelecek yıl Haziran ayında yapılması beklenen erken seçime katılma çağrısı yapmıştı. Şii dini ve siyasi lider, yeni dönemde 325 sandalyeli Meclis'te 100 milletvekili ile başbakanlığı da istediklerini açıklamıştı.

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