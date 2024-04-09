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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BAE, Gazze'nin kuzeyine kara yoluyla ilk yardım konvoyunun ulaştığını açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze Şeridi'nin kuzeyine kara yoluyla ilk yardım konvoyunun ulaştığını duyurdu.

İbrahim Khazen, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 09.04.2024 - Güncelleme : 09.04.2024
BAE, Gazze'nin kuzeyine kara yoluyla ilk yardım konvoyunun ulaştığını açıkladı

İstanbul

BAE Savunma Bakanlığı Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "BAE'nin, 17 tırdan oluşan yardım konvoyu ilk kez kara yoluyla Gazze'nin kuzeyine ulaştı." denildi.

Açıklamada, 370 tondan fazla insani yardım taşıyan konvoyda gıda, tıbbi malzeme ve giysinin yanı sıra sığınmacılar için gerekli araç ve gereçler bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca bir ülke aracılığıyla Gazze'nin kuzeyine insani yardımların ilk kez karadan girdiği bilgisi verildi.

Öte yandan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, BAE'nin Mısır Hava Kuvvetleri ile işbirliği içinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere 29. kez havadan yardım indirdiği kaydedildi.

Açıklamada, 5 adet uçakla Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki boş araziye indirilen 85 tonluk insani yardım malzemelerinin içinde gıda, bayramlık giysi, ayakkabı, oyuncak, tatlı ve çeşitli ürünlerin olduğu bilgisi verildi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in engellemesi nedeniyle ocak ayından bu yana Gazze'nin kuzeyine gıda yardımı ulaştıramadığını açıklamıştı.

Altı aydır yıkıcı saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne karadan insani yardım girişini sınırlayan ve engelleyen İsrail, bölgede büyük bir "insani felakete" neden oluyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 360 Filistinli öldürüldü, 75 bin 993 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260’ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 460 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 272 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 17 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

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