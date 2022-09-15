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Dünya

BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, İsrail’de Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

İsrail’i ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından kabul edildi.

Mücahit Aydemir   | 15.09.2022
BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, İsrail’de Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

Kudüs

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Herzog, Batı Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı konutunda bin Zayid onuruna öğle yemeği verdi.

BAE Dışişleri Bakanına ziyaretinde, BAE Uluslararası İşbirliğinden sorumlu Devlet Bakanı, BAE Kültür ve Gençlik Bakanı ile BAE’nin İsrail'deki Büyükelçisi eşlik etti.

Dışişleri Bakanı Bin Zayid, görüşmede Herzog'a, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid’in bir mektubunu sundu.

Herzog, görüşmede Bin Zayid'e, "Aslında bu sizin Kudüs'e ilk ziyaretiniz ve Cumhurbaşkanlığı rezidansında bizimle olduğunuz için çok mutluyuz." dedi.

Dünyanın, İsrail ve Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmalarına saygıyla baktığını ifade eden Herzog, şunları söyledi:

“Sizi burada kollarımızı ve kalplerimizi açarak karşılıyoruz. Bu hepimiz için sevinç dolu bir kutlama, çünkü Ortadoğu'da bir paradigma değişikliğine, yeni seslere, çocuklarımız ve onların geleceği için yeni ufuklar çizmeye ve yaşamı ve değişimi kutlamaya işaret ediyor.”

İsrail’e ziyaretini “bir ayrıcalık ve onur” olarak değerlendiren Abdullah bin Zayid de bunun iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi için ilham verdiğini dile getirdi.

BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, "Bu tarihi bir olay, ama bence bu birçok yönden çok az kişinin 2 yıl içinde bu kadar başarılı olacağını düşündüğü bir ilişkidir." diye konuştu.

İsrail, 2020'de BAE, Bahreyn, Fas ardından da Sudan ile diplomatik normalleşme anlaşmaları imzalamıştı.

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